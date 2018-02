Balsareny rebutja en una concentració la violència dels ultres al municipi

Als habitants de Balsareny els resultava impossible tornar a la normalitat ahir i fer com si no hagués passat res. Després de l'exhibició de violència en la manifestació ultra de dissabte, que va acabar amb una agressió davant del bar Casino i amenaces a veïns del municipi, l'alcalde, Isidre Viu, i un grup de ciutadans, van convocar una concentració per manifestar la seva protesta i exigir la fi del malestar i la violència que provoquen els ultres a Balsareny i a altres municipis del Bages. Unes 400 persones es van reunir davant l'ajuntament per sumar-se a la protesta.

A la plaça hi havia persones que asseguraven que no havien sortit de casa o havien marxat la tarda de dissabte fora del poble per evitar trobar-se els ultres. Amb aquesta concentració volien posar fi a aquesta preocupació i temor. Abans de la lectura del manifest, l'alcalde del municipi deixava clar que el rerefons de la protesta ciutadana era el rebuig a les actituds feixistes i a l'agressió de la qual van fer gala els participants a la manifestació de dissabte, i deia que estava content d'haver parlat uns minuts abans «amb no independentistes» que li donaven suport.

«Prou» era la paraula més repetida al manifest per expressar que els habitants del municipi volen posar fi «a les amenaces, a la por, a la manipulació dels indesitjables». Les reflexions de Pere Casaldàliga, el reconegut bisbe emèrit de Sao Félix do Araguaia (Brasil) –fill de Balsareny–, que ha dedicat la vida a combatre les greus desigualtats, van servir per clausurar el manifest. «Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu units. Responeu a la persecució amb esperança. Responeu a la por amb unió», deia. Unitat Contra el Feixisme i Racisme del Bages (UCFR) també va enviar un comunicat, que va llegir un jove del poble. De fet, s'està treballant per crear a Balsareny una branca d'UCFR.

Representants del Centre Instructiu i Recreatiu, entitat propietària del bar on hi va haver l'agressió un cop acabada la manifestació de la plataforma Por España me atrevo, van llegir un altre manifest en què es posicionaven en contra de «les agressions feixistes». A més, l'alcalde va demanar un minut de silenci en solidaritat amb les persones agredides i amenaçades el dia anterior. I és que Vila va assegurar que un grup d'ultres que participaven a la manifestació va dir a un veí que «ja sabem on vius, anirem per tu».

La concentració d'ahir a la tarda va ser un acte de rebuig preparat al mateix dia, però molts dels concentrats compartien que s'havia de fer un acte de més envergadura, amb més participació, per exigir la fi de la violència dels grups feixistes. Per aquest motiu, avui a la tarda hi haurà una assemblea a la plaça de la Mel per preparar l'acte de protesta, que tindrà lloc aquest diumenge.