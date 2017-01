Santiago pot obrir la porta a la salvació

No és una final perquè encara quedaran a cada equip tretze partits de lliga. Però sí que tant el Rio Natura com el Manresa dirimiran aquest dissabte, al Multiusos Fontes do Sar, una bona part del duel directe per eludir l'última posició. En teoria, són dues les places de descens mentre s'espera el que passi els propers mesos amb els cànons d'ascens. L'ICL és ara cuer amb 3 partits guanyats de 18 disputats, i davant té el Rio Natura Monbus Obradoiro (4), la Penya (5), el Tecnyconta (6) i l'UCAM de Múrcia (6).

El Manresa pot donar un cop damunt de la taula si guanya a la pista de Santiago i ho fa amb un marge superior als 4 punts pels quals va caure derrotat (78-82) en un partit de la primera volta que es va haver de decidir després de 5 minuts de pròrroga.



Set derrotes seguides

Des que va guanyar el Joventut per 80-67, en l'onzena jornada, el conjunt de Moncho Fernández ha encadenat 7 derrotes seguides, tot i disposar d'una plantilla amb elements de gran nivell com el base Mickey McConnell, el lituà Deividas Dulkys (especialista en triples), l'ala Eimantas Bendzius i el talentós ala-pivot hongarès de 23 anys Rosco Allen.

Diumenge passat va cedir per 81-73 a la pista de l'Estudiantes (7 victòries) i, com a foraster, a més del seu triomf a Manresa, només ha guanyat a Múrcia. Però és a la seva pista a Santiago on ha rebut darrerament doloroses derrotes en partits que va tenir a l'abast i va deixar escapar en uns finals a cara o creu en què la tensió li va passar factura: 77-83 davant del RETAbet Bilbao i 81-82 enfront de l'Iberostar Tenerife.

L'Obradoiro (74) i el Manresa (72) són els equips que fan menys punts de tota la lliga, i l'equip del Bages és també el que més en rep (84). Com a visitant, l'equip dirigit per Ibon Navaro fa quatre mesos que no guanya, des del 75-80 en la segona jornada a la pista del Betis i ha jugat força partits decebedors. En tot cas, l'última experiència va ser a Saragossa, on es va forçar la pròrroga amb un 0-6 en els últims 14 segons que va deixar en l'equip una millor sensació, i que així va demostrar que fora del Nou Congost també es capaç de lluitar.

A Santiago preparen un gran ambient per al partit de dissabte a les 20 hores: hi ha oferta especial de 3 entrades pel preu d'una (amb 19 euros les més barates i 45 les més cares).



Pendents de Trapani

A la pista del Tecnyconta va ser on es va fer mal al canell Joe Trapani i la setmana de treball que enceta l'ICL Manresa marcarà si ja estarà disponible per poder disputar, o no, aquest important partit a la pista de l'Obradoiro.

El canvi més natural, en el cas que el nord-americà que juga a l'ACB amb passaport italià estigui recuperat, seria que s'incorporés per Igor Zaytsev, l'ucraïnès que té un contracte temporal. En els seus 7 partit amb el Manresa, Zaytsev ha fet unes mitjanes de 3 punts i de 3 rebots en els 15 minuts que ha estat de mitjana a la pista.