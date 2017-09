L'ICL Manresa es presenta amb una victòria insuficient

Debut i victòria de l'ICL Manresa. En condicions normals, poc més es podia demanar en el primer partit de la temporada davant l'afició, encara un amistós, tot i que vestit de gala per tractar-se d'un duel de la fase de grups de la Lliga Catalana. L'equip va complir, va derrotar un Barça B amb més talent que preparació, però es va quedar lluny de l'objectiu més ambiciós que plantejava el duel: guanyar de 20 punts per classificar-se per a la final de la Lliga Catalana.

Tot i el desig de fer-ho bé i agradar, l'ICL va demostrar que encara no està al nivell que s'espera d'ell. La intenció és que l'equip arribi en plenes condicions al debut a la lliga, el dia 1 d'octubre al Congost davant el Càceres. I, per aconseguir-ho, cal treballar molt ara. Una càrrega de feina que resta en alguns aspectes, com no poder oferir el joc alegre que promet la plantilla. Ahir només se'n van veure pinzellades.

A poc a poc, Aleix Duran va construint l'equip que vol. I va quedar clar que els pivots jugaran un paper important: Jordi Trias i Ashley Hamilton van començar dominant un Barça molt tendre, ple de joves que no tenen ni 20 anys. De fet, el seu únic veterà és l'ucraïnès Gerun, de 23 anys i el millor blaugrana ahir. Quan ell va agafar rellevància, els pivots manresans es van mostrar menys còmodes.



Amb ganes de córrer



El relleu de Trias i Hamilton el va agafar Lundberg, màxima anotador de l'equip, més efectiu quan pot jugar en transició que en estàtic. A més, amb l'entrada d'Allen, el conjunt manresà sumava més superioritat física: va clavar un tap a un rival quan llançava un triple i va rematar la feina al contraatac.

Però l'ICL, amb les cames poc fresques, no podia córrer tant com volia. Això sí, continuava tenint un bon avantatge al final del primer quart gràcies a un tap espectacular de Sakho a Gerun (25-16). El pivot congolès, molt actiu , iniciava el segon quart amb força.

Amb els manresans dominant els taulers, Alfred Julbe va posar junts a la pista els seus dos cincs: Gerun i Diagné. Però malgrat aquest intent del tècnic barcelonista per canviar el guió del partit, la intimidació continuava tenint color vermell, i Trias clavava un tap espectacular a Gerun. Tot i això, el Barça B se les empescava per anotar i obligava Aleix Duran a demanar temps mort (30-24). I, just després, triple de Figueras, i la diferència ja era mínima (30-27).

De fet, a cop de triple, el filial barcelonista es va acostar fins al 32-30, just abans que Muñoz aconseguís obrir una escletxa: anotava un triple i el celebrava amb ràbia perquè havia fallat els anteriors. I llavors va arribar un nou intercanvi de cops des de la llarga distància: dos triples de Gintvainis disparaven l'ICL en el marcador (48-36). La resposta era de Velicka, també amb dos triples.



Sense acabar de despertar



A la represa, a l'ICL li costava desempallegar-se d'un Barça B molt lluitador i que buscava una i altra vegada Gerun a la pintura. La torre ucraïnesa començava a imposar-se, i un triple a tauler de Sergi Martínez situava un perillós 56-55. Però els joves barcelonistes no van arribar a capgirar el marcador.

Amb el rival molt a prop, van aparèixer cops de geni manresans: gran tap de Sakho i triplàs posterior de Gintvainis, molt més encertat en l'anotació que en la direcció. Amb els seus punts, l'ICL agafava aire i intentava prémer l'accelerador per agafar un avantatge important.

L'average continuava estan allunyant malgrat els intents per trencar el partit. A la segona meitat, la renda màxima va ser de 10 punts, amb el 71-61 de l'equador de l'últim quart. Era el moment per intentar prémer l'accelerador, però Gerun es convertia en un colós a la pintura i, amb tres cistelles seguides, no deixava que l'ICL s'escapés.

De fet, el Barça B arribava als últims tres minuts i mig molt viu, encara amb possibilitats de lluitar per la victòria. Sobretot després d'un triple de Velicka que emmudia el pavelló (75-72). Però Lundberg assumia la responsabilitat per segellar la victòria. I l'equip encara remataria el marcador amb una cistella al contraatac després d'una recuperació de Hamilton. Un tastet del que pot oferir l'equip.



La roda de premsa del tècnic de l'ICL Manresa Aleix Duran