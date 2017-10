Un tercer quart pletòric dóna la victòria a l'ICL davant el Castelló

Amb un joc ràpid i agressiu, l'ICL Manresa ha sumat aquest dimecres la segona victòria de la temporada davant el TAU Castelló per 93-62 en un matx que ja ha quedat sentenciat al tercer quart.

Els d'Aleix Duran han vist com el rival dominava els primers minuts del partit i com s'entrava al segon període amb el marcador en contra (20-22). L'atac no acabava de rutllar i, sense desplegar un gran joc, era el Castelló qui manava. Però ha aparegut Norah Allen, que amb 15 punts ha obert el camí de la remuntada manresana. Al descans, domini local per 43-32.

Calia rematar la feina, i en la represa l'ICL ha posat una marxa més. Amb Jordi Trias i Ashley Hamilton fent-se amos de la pintura i Allen i Costa robant pilotes i sortint ràpid al contraatac, el Manresa s'ha escapat de 25 punts quan només s'havien jugat cinc minuts del tercer quart. I cinc minuts després, la diferència ja era de 31 (76-45). La feina estava feta i en el tram final, tot i no estar tant encertat en el tir, l'equip ha mantingut els 31 punts de diferència.

Allen, amb 25 punts i una valoració de 30 s'ha quedat a tant sols 1 punt d'igualar la millor valoració de la jornada. En les estadístiques, també destaquen els 21 punts de Hamilton i els 11 rebots i 4 assistències de Trias.