Gintvainis i Sakho són dubte per rebre diumenge el Levitec Osca

El base lituà Jokubas Gintvainis i el pivot congolès Jordan Sakho són dubte per al partit que l'ICL Manresa jugarà diumenge (19 hores) contra el Levitec Osca al Nou Congost. Segons ha confirmat aquest divendres el tècnic, Aleix Duran, tots dos s'han perdut sessions per un possible procés víric i un pinçament al menisc, respectivament.

Gintvainis, que es veuria les cares amb el seu equip de la temporada passada, ha de passar una prova aquest divendres per saber si podrà actuar. Si no fos així, segurament entraria a la convocatòria Dani Garcia i el base titular, Lluís Costa, també ex del Peñas, tindria més protagonisme. A més, Lundberg podria actuar més de director de joc.

Pel que fa a Sakho, s'ha perdut algun entrenament pel problema a un genoll i això podria donar més possibilitats a homes com Ahmed Khalaf o Álex Mazaira. També Nil Brià s'ha estat preparant aquests dies amb el primer equip.

Duran també ha parlat dels problemes d'Ashley Hamilton amb el turmell i els flexors dels dits d'un peu, que han provocat que se li hagin elaborat unes noves plantilles perquè se senti més còmode. El britànic no hauria de tenir problemes per jugar. També ha estat difícil la setmana per a Álvaro Muñoz, per la mort del seu avi, i millor per a Gabriel Lundberg, que s'està recuperant bé de problemes a un canell.