«No volia un partit de molts punts, però l'atac avui ens ha mantingut»

Aleix Duran, com no podia ser d'una altra manera, va voler iniciar la roda de premsa d'ahir dedicant la victòria a l'aficionat Lluís Martínez, homenatjat per tot el Nou Congost. «És el poc que podem fer. Un partit de bàsquet és un tema molt superficial, però li hem intentat transmetre tot el nostre suport». Més enllà d'això, i tot i la bona victòria i haver-se acostat als 100 punts al Congost en un partits sense pròrrogues per primer cop en més d'una dècada, l'entrenador egarenc no estava del tot content de com havia anat tot el partit, sobretot per la primera meitat.

Duran va afirmar que estava «satisfet amb el global del partit, tot i que al principi sembla que ens han sorprès coses, com la capacitat de generar de Wintering i els tirs que ells anoten tot i que estiguin puntejats. Hem entrat en una dinàmica perillosa. Gràcies a que en atac hem estat bé, a la primera part ens hem aguantat amb possibilitat. Ens faltava contundència darrere, com queda demostrat amb tots els 2+1 que han aconseguit». A la segona part, «tot i que han anotat gairebé els mateixos punts, no ha tingut res a veure. Cada cistella ells l'havien de suar i de treballar molt. Això a nosaltres ens donava energia per córrer i ha estat com hem obert l'escletxa. Ells segueixen fent el seu joc, tant és si anoten o no, i això els fa un equip molt incòmode. Hem estat seriosos i hem reaccionat a un inici amb poca contundència».



Massa punts



De tota manera, el plantejament inicial no era arribar a fer tants punts. «No volíem un partit d'anotació alta perquè entrar-hi comportava un cert perill, però ho hem fet d'una manera que ens ha permès obrir una distància i que en cap moment perillés la victòria, però si entres en aquests intercanvis poden guanyar qualsevol. El plantejament era baixar-los l'anotació, i no ho hem aconseguit, però ho hem compensat amb encert. És bo guanyar partits d'anotació alta i baixa. Allà en vam guanyar un a 70 i avui un a 100. Tenir diferents registres ens fa millors com a equip».

El que sí que va valorar molt positivament va ser l'ambient que es va viure ahir al pavelló, i ho va atribuir a allò que alguns aficionats van sentir a Lugo la setmana passada. «L'altre dia a Lugo l'equip a va donar una resposta i un nivell competitiu alt a la segona part . La gent de Manresa valora aquestes coses, ho ha fet sempre i ho continua fent. Sap que guanyar aquell partit era difícil i vam estar a un bàsquet de fer-ho. La valoració de com va anar tot ha estat bona. Hem fet autocrítica, perquè en fem sempre, però l'esforç de l'equip va ser innegable. La gent ho va valorar i veure l'ambient de Lugo va servir perquè ho intentin empatar. L'altre dia va ser impressionant. Al Congost es pot millorar i hi ha hagut ganes de fer això.



Rebots i bloqueig directe



Per la seva banda, l'entrenador de l'Araberri, Antonio Pérez, va marxar amb la «sensació d'haver perdut una bona oportunitat. Volíem un partit a 80 o 85 punts, però no que ells poguessin fer fins a 17 llançaments més que nosaltres. Això ens ha llastat molt, perquè no hem pogut tenir ritme per culpa de no haver controlat del tot el rebot defensiu. Ells han carregat molt el seu rebot ofensiu i els ha donat més opcions». També es va mostrar sorprès de l'utilització del «bloqueig directe de l'ICL, una situació que no havien plantejat gaire aquesta temporada. El seu joc de base-pivot ens ha costat moltes cistelles. Nosaltres tenim problemes amb això. Està bé ser un equip alegre, però em pensava que ja teníem prou ofici per evitar que en defensa patíssim tant com avui».