Ocampo: «La clau és la mentalitat i tenir fam»

L'ICL Manresa arriba «anímicament bé» a l'inici de la semifinals de la LEB Or, que arrenquen aquest divendres amb la visita del Chocolates Trapa Palència al Nou Congost (21 h). Així ho assegura el tècnic manresà, Diego Ocampo, que alerta que aquesta sèrie serà «igual o més complicada» que l'anterior amb el Corunya.

«La clau és la mentalitat i tenir fam, només per divendres, no per tot el que ve», argumenta Ocampo, que recorda que el Palència, els últims anys, «ha guanyat la lliga o gairebé l'ha guanyat. Per a nosaltres és un repte guanyar-los tres partits».

Per aconseguir-ho, el tècnic gallec assegura que és indispensable «tenir confiança, un pilar bàsic per competir. I hem de valorar i respectar molt el rival». Això explica l'entrenador de l'ICL sobre un equip, el Palència, que ha guanyat 12 dels últims 17 partits, contant el 0-3 que li va clavar a l'Oviedo en els quarts de final després del 2-0 inicial.

Del rival, Ocampo en destaca que juga «un bàsquet ràpid i intel·ligent». I ha explicat que per aturar-lo, ha consesuat un pla amb els jugadors: «És important què creuen sobre el rival, com defensar i com atacar, perquè l'entrenador no té una vareta màgica per dir què s'ha de fer».

El tècnic gallec ha explicat com n'és d'important arribar a aquest consens amb la plantill sobre com fer les coses: «La clau no és implicar-se, és comprometre's. És com l'exemple del plat d'ous amb xoriço: el porc està compromès i la gallina només implicada. És vital el compromís i posar-hi part, com el porc».

I Ocampo també espera ajuda des de la grada per una sèrie que, molt probablement, s'acabi decidint en un cinquè partit: «Esperem que l'equip s'engtrengui perquè el públic també ho faci».