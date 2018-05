El Melilla és l'últim obstacle per a l'ICL

La final de la LEB Or està servida: l'ICL Manresa i el Melilla lluitaran per una plaça d'ascens a la Lliga Endesa, la segona que hi ha en joc aquesta temporada, després de la que ja va aconseguir el Breogán com a campió de la lliga regular. El primer que guanyi tres partits acompanyarà el conjunt gallec, i el primer partit per l'ascens es jugarà aquest mateix divendres al Nou Congost. Un enfrontament entre dos equips construits per pujar.

«Em van fitxar per tornar el Manresa a l'ACB i és el que faré», assegurava Nacho Martín, aquesta setmana, en una entrevista a l'Esportiu. Els melillencs, per altra banda, han disputat els play-off quatre temporades seguides i no amaguen les ganes que tenen de pujar de categoria. Abans d'arrencar les eliminatòries, el seu tècnic, Alejandro Alcoba, assegurava que la seva intenció era «competir pel màxim premi, que és l'ascens a la Lliga Endesa».



Botxí per partida doble

El Melilla és l'únic equip que aquesta temporada ha guanyat els dos partits de lliga regular a l'ICL. En la segona jornada de la competició, els manresans van sumar la primera derrota, al pavelló Javier Imbroda de la ciutat autònoma, en un partit decidit en el tram final (68-66). L'ICL va tenir dos triples per guanyar, en l'última possessió, però Álvaro Muñoz (17 punts) i Lluís Costa van fallar els llançaments. I en el partit de la segona volta, al Nou Congost, els melillencs van tornar a sortir vencedors del duel amb l'equip de la capital del Bages (69-77).

En els dos partits, el jugador més destacat del rival va ser el pivot Fran Guerra: 15 punts i 11 rebots per a 23 de valoració a Melilla, i 13 punts, 6 rebots, 9 assistències i 24 de valoració a la capital del Bages. Un jugador capital perquè el seu equip hagi eliminat el Prat, juntament amb el base català Dani Rodríguez.



Un únic ascens frustrat

El Melilla, el club més veterà de la lliga, amb 21 temporades seguides a la categoria, ja va aconseguir el premi de l'ascens la temporada 2015-16: va ser segon a la lliga regular, darrere del Palència, i als play-off va eliminar el Càceres (3-0), el Corunya (3-2) i l'Osca (3-0). Un ascens esportiu que no es va ratificar als despatxos. El club no complia els requisits que exigia aleshores l'ACB, que va diferir un any l'ascens tant del Melilla com del Palència. Però no es va arribar a un acord per formalitzar el salt de categoria.

Un cop dur que no va restar ambició al Melilla: el curs passat tenia el pressupost més alt de la categoria, amb 1,4 milions d'euros. Una inversió que tampoc li va servir per pujar: va caure eliminat a quarts pel Burgos, que va acabar guanyant la final, tot i que tenia un pressupost més baix: 840.000 euros. Gairebé els mateixos diners que va invertir l'altre equip que va pujar, el Gipuzkoa (850.000), que va ser el campió de la lliga regular.

El Burgos i el Gipuzkoa van poder formalitzar els ascensos esportius gràcies a uns requisits més laxos: fins aleshores, per pujar calia una inversió de 5,7 milions d'euros, la suma del cànon i el fons de regulació d'ascensos i descensos. Una quantitat que es va reduir fins als 1,6 milions d'euros, a pagar en quatre terminis. Una rebaixa que va condemnar l'ICL a perdre la categoria, en veure com el Burgos i el Gipuzkoa podien pujar.