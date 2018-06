Rafa Martínez: «Va ser un any molt dur, amb final feliç»

Rafa Martínez, el capità de l´equip que va signar l´últim ascens a l´ACB, recorda com la construcció d´un «projecte guanyador que havia de pujar sí o sí» va perjudicar l´equip al principi de la temporada. Una obligació que va tenallar la plantilla durant tota la primera volta, que va acabar amb només dues victòries de marge sobre el descens. Per sort, el club va redreçar el rumb. «Va ser un any molt dur, amb final feliç», resumeix el santpedorenc.

«Després de Nadal, amb l´arribada del Jaume [Ponsarnau], tot va canviar. En principi, es va fer el canvi per tirar endavant, però vam començar a jugar un bàsquet espectacular», recorda. Rafa Martínez va viure el canvi d´entrenador com un moment complicat, «una situació dura». El bagenc explica que l´equip donava suport a Óscar Quintana, «però els resultats no arribaven i el dia a dia tampoc funcionava». I el club va fer fora el tècnic cantàbric i va ascendir el seu ajudant.

Amb Ponsarnau assumint les regnes de l´equip, la situació es va girar com un mitjó. «Ens va donar tranquil·litat perquè sabia que estàvem molt pressionats per ser el pressupost més alt de la categoria. A més, va canviar alguns rols dins l´equip, i Asselin i Guille Rubio van assumir més importància», continua recordant el santpedorenc. «Crèiem en el Jaume, era un entrenador normal, hi podíem parlar».

L´altre canvi important de l´equip va ser el fitxatge de Javi Rodríguez, defenestrat al Breogán, on no jugava. «La seva arribada va ser important per a nosaltres i per a ell», explica el santpedorenc. «Óscar González era un bon base de la categoria i a Llull li faltava experiència. Necessitàvem un base i el Jaume va confiar en el Javi, que venia molt baix de confiança».

Amb Ponsarnau a la banqueta i Javi Rodríguez al timó, aquell Ricoh Manresa va millorar exponencialment. «Vam acabar que no ens guanyava ningú», assegura Rafa Martínez. «Hi havia una gran connexió de la grada amb els jugadors, amb gent com Asselin, Javi Rodríguez, Guille Rubio».



Una menció per a Aleix Duran



El Ricoh Manresa de fa onze anys va canviar d´entrenador a mitja temporada, com l´equip actual. Aleshores, però, el relleu a la banqueta es va produir al final de la primera volta i ara, just abans de l´inici dels play-off. Per això, Rafa Martínez demana que, si l´ICL guanya un dels tres propers partits i acaba pujant aquesta temporada, «es reconegui la feina de l´Aleix Duran, perquè ell també és part d´aquest ascens».