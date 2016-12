Berga proposa una 'room escape' «única» a l'interior de l'ajuntament

Escapar-se de l´ajuntament de Berga en una hora. Aquest serà el repte dels participants a la primera room escape que transcorrerà per les estances de la casa consistorial de la capital berguedana. Sí. Ho han entès bé. La sala de plens, la noble, la monumental escala de marbre de l´entrada i altres espais de l´edifici seran l´escenari de la història pensada per a l´ocasió pels responsables d´Insomnia Coroporation, que han preparat una room escape «única i especial» per a dimarts que ve, 27 de desembre, a la tarda, dins de la programació d´activitats de Nadal Juguem Jugant cada dia de l´ajuntament de Berga.

Climent Vila, d´Insomnia Corporation, ha explicat que quan van rebre la trucada de la tècnica de Joventut per fer-los la proposta, no s´ho acabaven de creure. «Mai ens havíem imaginat muntar una activitat com aquesta a l´ajuntament», assegura. L´empresa gestiona el Còctel del Doctor i Xperiment, dues sales del Berguedà de l´activitat que s´ha posat de moda els darrers mesos. De totes maneres, tenen clar que aquesta experiència és especial i segurament «irrepetible». Vila, que es mou des de fa anys dins del sector, ha assegurat que «no és habitual aquest tipus de room escape», i afirma que no es té constància de cap altra proposta similar que tingui lloc en un ajuntament.

Els interessats a participar-hi podran acostar-se a l´edifici consistorial, de la plaça de Sant Pere de Berga, dimarts que ve a partir de les 5 de la tarda. L´activitat serà gratuïta i no cal fer inscripció prèvia. Vila ha detallat que cada set minuts entraran a l´ajuntament grups d´entre quatre i cinc persones que hauran de resoldre enigmes i superar proves per poder sortir-ne un cop hi hagin accedit. Tal com no passa en la majoria de room escapes, els impulsors han ideat un recorregut per diverses estances del consistori, «perquè l´activitat es converteixi en més atractiva aprofitant tot l´espai de l´edifici, i no únicament una sola sala». D´aquesta manera, a més, «és possible que a la mateixa vegada hi jugui més d´un grup». I és que els jugadors tindran un temps determinat per poder escapar de cada sala i l´objectiu és aconseguir sortir-ne de totes per tornar a l´exterior.

Vila ha dit que la història, que és inventada per a aquest muntatge, «conté una mica de misteri, però en cap cas és de terror». Tot i que la participació és oberta a totes les edats, petits i grans, recomana que els menors de 16 anys hi participin acompanyats d´a-dults, «per garantir que tothom pot assolir les proves sense dificultat». Al llarg de dimarts que ve, un equip de deu persones vetllaran pel correcte funcionament de l´activitat, que, de moment, no és previst que es repeteixi.