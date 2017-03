L'àliga de la Pietat balla a la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona

L'àliga de la Patum del carrer de la Pietat va ballar ahir a Barcelona, a la basílica de Santa Maria del Pi. Aquest element del bestiari festiu del barri berguedà va mostrar el seu ball en el marc de Bestieses 2017, una de les activitats folklòriques de les festes de Sant Josep Oriol. Els protagonistes d'aquesta festa el lleó i la mulassa de Barcelona, que cada any conviden a dos elements de la imatgeria popular catalana. Aquest any, a part de de l'àliga del carrer de la Pietat, també hi havia la Carpa i el Porró de la Vilanova i la Geltrú.



«Estem molt contents que hagin comptat amb nosaltres en aquesta festa barcelonina», explica a Regió7 Marta Amat, tresorera de l'Agrupació de Veïns i Comissió de Festes del Carrer de la Pietat de Berga. «El ball de l'àliga ha agradat molt als assistents a la basílica», destaca Amat. També es va explicar la història d'aquest element d'aquesta Patum de barri. Abans, els l'àliga va participar, juntament amb el lleó i la mulassa de Barcelona, i la Carpa i el Porró de Vilanova, en una cercavila per diferents carrers el barri gòtic, en què ha participat un nombrós grup de persones, acompanyats de música folklòrica catalana i, també, de tirabols.



La comitiva berguedana estava formada per una trentena de persones i quatre balladors de l'àliga. La imatgeria de la Patum del carrer de la Pietat sol participar en festes a diferents poblacions catalanes en què el bestiari folklòric és protagonista. «El dia ha acompanyat i hi hagut una gran participació», afegiex Amat.