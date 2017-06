Avià aposta perquè es pagui segons la brossa que es faci

? L'Ajuntament d'Avià ha començat a treballar per aplicar el seu model de gestió de residus, tal com ja va informar aquest diari al seu dia. El consistori disposa d'un preestudi i ara ha demanat una ajuda per fer la implantació del nou model de cara al 2018, segons ha explicat a Regió7 el regidor de Medi Ambient, Josep Subirana. L'objectiu del consistori és implantar un model en què es pagui segons les deixalles que es generin: que els avianesos paguin en funció de les deixalles que aboquin als contenidors. Hi ha diferents sistemes per fer-ho i s'han d'acabar de definir però bàsicament és que el ciutadà està identificat i cada cop que aboca deixalles se li sumen al seu saldo.

El regidor Josep Subirana ha destacat que «a Avià creiem en un sistema just, que qui més embruta més pagui, i maximitzar així la recollida selectiva».

D'altra banda, el fet que el Consell Comarcal s'estigui plantejant el model de recollida de deixalles no els farà fer marxa enrere de tenir el seu propi model. «Tant de bo ens ho poguéssim replantejar perquè això seria senyal que es fan les coses bé». Per a Subirana el Consell «va tard», i tampoc està d'acord que faci falta un model mixt de gestió de residus . Amb tot ha volgut «felicitar el Consell» i ha dit que «els animem a continuar en aquesta línia». Malgrat tot, a Avià «anirem per lliure», ha reblat.