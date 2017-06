L'escola de Gironella comença la seva reivindicada transformació

Semblava impossible però, després d'una dècada d'estar a les agendes polítiques dels diferents gestors locals, les obres per modernitzar les instal.lacions de l'escola pública de Gironella ja són una realitat. Tal com es va comprometre la consellera d'Educació, Meritxell Ruiz, en la visita que va fer al centre el 29 de març d'enguany, els treballs ja són evidents al centre. És previst que la primera fase de l'actuació de millora finalitzarà el maig del 2018. El conjunt dels treballs és previst que ho faci a final de l'any que ve.

Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, la primera fase de l'actuació que s'està duent a terme consisteix a tirar terra la casa dels mestres. L'enderroc ja s'ha executat i és en aquest espaiós solar on s'erigirà un nou edifici de dues plantes on s'ubicaran les aules. «La imatge no deixa indiferent», han exposat a aquest diari fonts de la direcció del centre. «La gent que ho ha vist tota la vida amb la casa del mestre, ara de cop i volta ho veuen sense l'edifici, i és una imatge que impacta», han exposat les fonst esmentades.

Aquestes obres implicaran que s'hagi de buscar un lloc alternatiu per al menjador, ja que aquest edifici cobreix actualment aquesta funció. Fonts municipals han indicat que les previsions dels responsables de l'obra és que els treballs no s'aturin durant els mesos d'estiu. Per la seva banda, fonts de la direcció de l'escola han explicat que el calendari amb què treballen és que el maig del 2018 aquest nou immoble estigui enllestit de manera que ja s'hi puguin traslladar els més de 200 alumnes que hi ha matriculats per al proper curs escolar.

En una segona fase, es farà una rehabilitació total dels dos edificis que acullen l'aulari. Un d'ells es convertirà en el gimnàs del centre, un espai que també podrà servir de sala polivalent per a usos diversos i obert a la població. L'altre serà el menjador i la biblioteca. Fonts municipals han indicat que durant l'estiu «ja s'haurà actuat a la zona aprofitant les vacances escolars per reconduir algunes canalitzacions de subministraments del pati sense interferir en l'activitat de l'escola».

Fonts de la direcció del centre han explicat que es fan reunions periòdiques de coordinació amb els responsables dels treballs i el consistori per tal que l'afectació de les obres sigui mínima en l'activiat normal del centre. Les mateixes fonts han destacat que combinar l'activitat normal docent del centre amb els treballs és un enrenou, «però fins ara està sent molt portable i cal anar pas a pas». També han afegit que «tot el claustre té molt bona predisposició perquè sabem que aquesta situació serà temporal», i han destacat que aquesta bona disposició s'explica perquè «sabem que el premi que hi ha al darrere d'aquesta convivència amb les obres és molt esperat»: la millora llargament reivindicada per la comunitat educativa d'unes instal·lacions que han quedat ancorades en el passat i que ara, després d'anys de reivindicacions i lluita, es modernitzaran completament.

Al seu moment, els treballs esmentats es van adjudicar a l'empresa Acsa, Obras e Infraestructuras SA per un import de 2,8 milions d'euros sense IVA i de 3,3 milions amb IVA, que paga el Govern català. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 18,7 mesos. El pressupost inicial de licitació, al qual es van presentar una vintena d'empreses, era de 3,4 milions d'euros sense l'IVA, i el Govern inicialment preveia pagar un total de 4,2 milions d'euros amb IVA.

L'Ajuntament de Gironella aporta a l'obra 420.000 euros per fer el gimnàs i sala polivalent.