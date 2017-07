Puig-reig promou el seu passat medieval potenciant la festa dels templers

Puig-reig ha tornat a viatjar a l'edat mitjana per reviure el món de les comandes templeres un any més. Història, cultura i entreteniment han estat alguns dels ingredients que han omplert els voltants de l'església i del castell del poble, on els visitants es barrejaven amb els diversos personatges –camperols, guerrers, templers...– tots ben vestits i equipats d'època per escenificar la vida al poble durant aquells temps.

Les activitats d'aquesta novena edició de la Festa dels Templers van començar dijous i es van allargar fins ahir, diumenge. Aquest any, doncs, s'ha afegit un dia més a la festa, que va creixent a poc a poc. «Tot ha anat molt bé. L'única cosa és que dissabte va ploure i això va fer que ens faltés gent la primera part de la tarda i tots els actes s'endarrerissin una mica», explicava Jesús Subirats, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Puig-reig.

Tot i això, el bon temps d'ahir va fer que la gent sortís, passegés i gaudís de les diverses atraccions que oferia la Festa dels Templers, com les paradetes del mercat templer del voltant de l'església (amb formatges, pans i coques, espelmes, minerals, etc.), les visites guiades per la zona i a la Casa dels Templers, o les que es feien a les pintures murals de l'església de Sant Martí de Puig-reig, que daten del segle XII. A més, també hi va haver demostracions de tir amb arc, una gimcana i recreacions històriques i actuacions, musicals o teatrals, durant els quatre dies.

«Els espectacles d'aquest any i els diferents muntatges que hem fet han tingut molt bona valoració. L'espectacle del Kamasutra medieval català, per exemple, va agradar i va fer riure molt a tota la gent que va venir», destacava Subirats.

Una altra de les activitats amb èxit és la de les lluites medievals, que van tenir lloc al castell de Puig-reig. Diversos guerrers «combaten de manera real i per això han d'anar ben protegits. No són actors sinó que intenten fer les lluites el màxim de semblants a com creiem que eren en l'època», explicava un dels àrbitres de les lluites just abans de començar davant una bona pila de gent de totes les edats.

Mentre la música medieval sonava per tot l'espai del mercat, es duien a terme diferents tallers infantils, i és que moltes famílies van aprofitar per gaudir de la festa, que aquest any ha ampliat les activitats per a nens i nenes. A més, tal com explicava Dídac Flores, president de l'Associació dels Templers, es van dur a terme activitats diverses en el mateix moment per tal d'agilitzar l'oferta d'actes que es proposaven i fer que la gent «es quedés per aquí tantes hores com pogués, en lloc de fer una simple visita esporàdica i tornar a marxar», explicava Flores.