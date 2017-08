El Consell Comarcal porta la recollida selectiva a 60 cases de turisme rural

El Consell Comarcal del Berguedà facilita la recollida selectiva a les cases de turisme rural del Berguedà. Aquests dies, tècnics de l'ens estan acabant de distribuir els contenidors i compostadors a les prop de 60 masies que s'hi han sumat de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, que n'aplega 75 i ofereix 700 places. L'ens els distribueix un joc de contenidors (de vidre, envasos, paper i resta) i un compostador. A més, faciliten un fullet que explica quines deixalles cal dipositar a cada contenidor que està editat en català, castellà, anglès i francès per facilitar la comprensió als clients estrangers de les cases de turisme rural.

Aquesta mesura s'emmarca en el conjunt d'actuacions que està impulsant el Consell Comarcal del Berguedà per aconseguir augmentar el nivell de la recollida selectiva a la comarca, que és un dels més baixos de Catalunya en aquest àmbit, ja que no arriba ni al 30%. Per assolir aquest objectiu, una de les àrees on es vol incidir és les cases de turisme rural.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Xavier Francàs, va explicar que «tenim un projecte molt ambiciós per al turisme rural», que és un dels motors del sector del Berguedà amb unes cases que «estan molt ben equipades». La primera fase d'aquesta campanya té un cost de 30.000 euros. El Consell reparteix els contenidors i els propietaris de les masies es comprometen a buidar-los a les illetes de residus més properes o els que els vagi més bé.

Com que fins ara no es feia la recollida de manera sistematitzada no hi ha dades del volum que generen específicament aquests establiments. Amb tot, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà ofereix més de 700 places. Algunes de les 75 masies que en són membres ja disposaven de contenidors de reciclatge. Ara s'hi afegeixen la gran majoria i amplien el catàleg de serveis als usuaris.

Jordi Pellicer, el president de l'entitat, ha lloat aquesta iniciativa. «Estem molt satisfets» de la iniciativa del Consell Comarcal perquè «és molt adequada. Lliga molt bé amb el nostre model de turisme respectuós amb el territori i amb el medi ambient». Pellicer espera que aquesta acció també serveixi perquè «els visitants prenguin consciència» de la necessitat de respectar l'entorn i de reciclar. Ha explicat que les cases que no s'han afegit a l'actual proposta del Consell, en el seu dia, «ja havien comprat contenidors» i ofereixen als seus clients aquest servei. Els clients podran omplir una enquesta de satisfacció per valorar el nou servei.

En la presentació feta ahir a la masia de Vilanova a Sagàs, el conseller de Medi Ambient, Xavier Francàs, va explicar que els propers dies presentaran dues campanyes més també encaminades a millorar la recollida selectiva a la comarca. Una està adreçada específicament als càmpings del Berguedà. I l'altra és la recollida orgànica per a grans productors a Berga. A més, en les properes setmanes, el Consell Comarcal posarà en marxa un web a través del qual s'oferirà informació per millorar el reciclatge.