Berga consolida la programació d'activitats esportives a la piscina

Aquesta setmana han finalitzat les darreres propostes de Salut a l´estiu, el programa d´activitats gratuïtes a les instal·lacions de les piscines municipals de Berga per promoure hàbits saludables entre els ciutadans. Els centres esportius de la ciutat, conjuntament amb l´Ajuntament de Berga, han apostat, per segon any consecutiu, per acostar l´esport de manera gratuïta als veïns amb un programa d´activitats lúdiques i esportives a l´aire lliure durant els mesos de calor. Una proposta que va néixer l´any passat sper iniciativa d´Alter Sport i que ha crescut amb la implicació de més equipaments esportius sota el paraigua del consistori berguedà.

Els responsables dels centres gimnàstics participants i el regidor de l´àrea d´Esports de l´Ajuntament de Berga han fet una valoració positiva de la iniciativa, que ha tingut enguany més activitats programades i també un lleuger increment del nombre de participants, a falta de fer un tancament final entre els implicats.

Albert Navarrete, del centre Alter Sport de Berga, ha explicat a Berguedà Setmanal que la valoració «és molt positiva», tenint en compte que «com a empresa els nostres valors i objectius sempre busquen acostar l´esport a les persones». Segons Navarrete, «en un moment de la temporada en què l´activitat als gimnasos sol baixar una mica, intentem que els nostres usuaris puguin mantenir l´activitat en un espai diferent i, a la vegada, que persones noves s´iniciïn en l´activitat física». Per a Navarrete, el fet de traslladar les propostes a un entorn diferent, a les instal·lacions de la piscina, «aporta un valor afegit». En aquest sentit, per a l´Alter Sport, «és molt interessant que s´hagi aconseguit oferir una graella d´activitats durant tot l´estiu» i esperen que sigui una proposta que tingui continuïtat. Per altra banda, Navarrete creu que queda demostrat que és possible portar a terme una activitat conjunta amb la resta de centres esportius i amb el consistori, «amb els quals esperem continuar col·laborant».

Fonts del centre esportiu El Tossalet asseguren que la iniciativa ha tingut una bona resposta per part dels usuaris participants. «Qualsevol activitat que serveixi per promoure l´exercici físic de manera gratuïta i que ajudi a millorar la salut de les persones és benvinguda», han afegit. Per altra banda, han afirmat que els usuaris consultats han valorat de manera satisfactòria les activitats.

En el mateix sentit s´ha expressat Mario Erra, responsable del Centre Esportiu d´Estètica Corporal (CEEC), que s´ha mostrat satisfet pels bons resultats. «Nosaltres l´any passat no vam poder-hi participar i no podem comparar, però creiem que tot el que serveixi per potenciar l´activitat física i saludable és important», ha dit. Els ciutadans han pogut exercitar-se practicant zumba, aiguagim, cardioboxa o activitats més relaxades com el ioga o el Pilates. També s´han fet sessions per iniciar-se a les arts marcials.

El regidor d´Esports de l´Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, també ha fet un bon balanç del programa d´estiu i s´ha mostrat satisfet per la bona predisposició dels centres esportius de la ciutat d´oferir activitats per incentivar la pràctica d´esport entre la ciutadania. «A l´estiu costa més que la gent vagi al gimnàs, i el fet d´organitzar les activitats a l´exterior i que siguin gratuïtes pot motivar algunes persones a iniciar-se a l´esport, i la resta que ja durant l´any van al gimnàs, a continuar però d´una manera diferent», ha relatat. Per a Sánchez, l´objectiu és poder mantenir la iniciativa de cara a l´estiu que ve. De moment, però, espera fer la valoració final amb tots els responsables dels centres participants els propers dies.