El Berguedà estrena el nou curs amb menys alumnes a la primària

El curs escolar 2017-2018 ha començat al Berguedà amb menys alumnes a primària, que passen de 2.988 el curs passat a 2.949 enguany segons les dades d´Ensenyament. Pel que fa a P-3, els grups creixen fins a 16 i els alumnes arriben als 296. A ESO la xifra passa de 1.320 joves a 1.390. Els quatre instituts públics de la comarca obren portes avui.

Pel que fa als centres de Berga, La Valldan va estrenar les millores. Tal com va informar aquest diari al seu dia, aquest estiu s´han dut a terme les tasques d´impermeabilització de l´edifici per resoldre els problemes d´humitats. La direcció del centre s´ha mostrat satisfeta perquè des de l´Ajuntament s´han dut a terme altres obres necessàries, com l´arranjament de l´accés directe al pati. L´escola ha iniciat el curs amb més de 70 alumnes.

L´escola Sant Joan també estrenarà petites obres efectuades pel consistori, segons ha explicat el seu director, Ramon Gassó, que s´ha mostrat agraït. Com l´escola Santa Eulàlia, estan esperant que la Diputació redacti el projecte de millora del pati, una aposta per tenir un espai renovat en els propers anys, tot i que caldrà desenvolupar-lo per fases.

Quant a l´escola Santa Eulàlia, el centre estrenarà curs amb totes les línies doblades amb dos grups de cada nivell. Això suposa al voltant de 370 alumnes i més d´una trentena de mestres.

L´escola Vedruna inicia el curs amb normalitat i, segons han explicat a aquest diari, sense gaires novetats destacades. Com han fet a l´escola Xarxa. El seu director, Xavier Güell, ha concretat que «s´han posat a punt els equipaments com es fa cada inici de curs».