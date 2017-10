El Consell estudia fer un centre de neteja de cotxes de transport animal

El Consell Comarcal del Berguedà està estudiant la possibilitat de crear un centre de neteja i desinfecció comarcal. Aquesta infraestructura serveix per netejar i desinfectar els camions que transporten animals vius o bé cap a l'escorxador per ser sacrificats o a d'altres granges. La normativa obliga que després de cada transports els vehicles s'han de netejar i desinfectar per evitar la transmissió de malalties. Actualment, els ramaders de la comarca han de fer aquesta feina en un centre a Osona. Si disposessin d'aquest servei al Berguedà, s'estalviarien fer molts quilòmetres, segons ha dit a Regió7 Toni Bascompte, president comarcal del sindicat agrícola Unió de Pagesos (UP).

Bascompte ha comentat que fa més d'un any que el sector de la pagesia berguedana ha fet aquesta petició al Consell. Reclamen un centre públic, no privat, perquè «hi pugui anar tothom». Bascompte ha dit que la ubicació definitiva «encara no se sap» però confien que el projecte tirarà endavant. «Tenir aquest servei seria un punt a favor del Berguedà».

El conseller de Medi Ambient Xavier Francàs no ha volgut desvelar les dues propostes d'ubicació que ara hi ha damunt la taula. Per ara ja s'han descartat dues propostes: l'antiga benzinera de la C-1411 a Cal Rosal i el vell escorxador de Berga.

L'emplaçament ha de complir un seguit de requisits, com la distància entre granges i disposar també de connexió a la xarxa de clavegueram i a la depuradora per tractar els residus de la neteja.

Per la seva banda, fonts del departament d'Agricultura han expressat que troben bé que el Berguedà tingui un centre.