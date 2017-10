Berga estudia com aconseguir que tothom pagui per lluir la marca Patum

L'equip de govern de Berga està estudiant la manera d'aconseguir que tots els productors que utilitzen la marca oficial Patum paguin per fer-la servir. Així ho ha explicat a Regió7 la regidora de la festa, Mònica Garcia. Aquesta setmana és previst que comencin les reunions de treball per veure «quin mecanisme podem establir» per controlar que efectivament qui gaudeixi d'aquests distintius de qualitat validats pel patronat de la festa, pagui el que li pertoqui.

Enguany el consistori ha deixat d'aplicar la taxa de la Patum. La raó és que no té mecanismes per garantir que tothom pagui, ha assegurat la regidora de Patum. Ha assenyalat que el que estava passant és que només pagava qui volia. Hi havia productors de la marca de la festa que no pagaven i d'altres que, amb voluntat de fer el que tocava, sí que ho feien, circumstància que ha acabat generant un greuge.

La marca Patum es va crear l'any 2010. Una taxa gravava els productes que es volien comercialitzar com a oficials de la festa. El segell de la marca Patum va néixer amb l'objectiu de garantir la qualitat i legalitat dels productes que s'hi emparessin i per recaptar fons per a la festa. Per lluir la marca Patum s'havia de pagar el 10% del cost total del producte. La recaptació d'aquesta taxa s'havia de destinar a pagar qüestions relacionades amb el manteniment de la celebració. D'aquesta manera, fa set anys el consistori feia un nou pas per trobar noves vies de finançament per a una festa que llavors i ara continua finançant majoritàriament en solitari l'Ajuntament de Berga.

En aquell moment es va decidiri que el patronat de la Patum seria l'encarregat de determinar què podia ser o no un producte reconegut com a oficial de la festa. La premissa bàsica era que el que es proposés fos de qualitat, legal i ajudés a prestigiar la festa. A canvi de pagar, el productor utilitzava el logo de la festa i era reconegut com a producte oficial. En el seu dia es va informar que el control de les vendes del que hauria de pagar cada establiment com a producte oficial patumaire es faria amb les etiquetes venudes del logo, que es donarien en funció de la demanda. Tanmateix, a l'hora de la veritat s'han donat casos d'empresaris que han comprat un determinat nombre de segells però, en canvi, han venut moltes més unitats dels seus productes.



La barreja, primer producte



El primer producte reconegut com a oficial de la festa va ser la beguda emblemàtica de la celebració: la barreja. L'única destil·leria del Berguedà, la històrica Destil·leries Vila, fundada el 1917 a Berga, va comercialitzar a partir del 17 de maig del 2010 la primera barreja oficial de la Patum de la història. En aquell moment el seu responsable, Ramon Riera, deia a Regió7 que treure un nou producte al mercat «és molt difícil». La primera barreja oficial de la festa va sortir al mercat en ampolles de plàstic de 100 cl i de 35 cl i una altra de vidre de 70 cl, pensada per regalar. A aquest primer producte se n'hi van anar afegint desenes de tota mena.