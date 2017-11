Mig miler de persones s'apleguen a la plaça de Sant Pere per demanar l'alliberament dels exconsellers

Aquest vespre de divendres, per segon dia consecutiu, han ressonat a la plaça de Sant Pere de Berga crits de «Llibertat» en una nova jornada de protesta per l'empresonament dels vuit exconsellers del Govern de la Generalitat destituïts. A la cita hi han acudit mig miler de persones.

Les portes de l'Ajuntament de Puig-reig també ha acollir una concentració que s'ha repetit davant dels principals consistoris catalans.

També avui a Berga s'ha tallat en dues ocasions la C-16, una acció promoguda pel Cimitè de Defensa del Referèndum del Berguedà que ha causat important retencions.

Cap a les 5, un centenar de persones han tallat l'eix del Llobregat i la carretera de Cal Rosal. Els concentrats han iniciat aleshores la seva pròpia marxa lenta, a les 6, cap a Bagà. I a 2/4 de 7, una vintena de persones ha tornat a tallar el trànsit ocupant els carrils sentit nord a Berga durant 15 minuts. A les 8 del vespre hi havia 15 quilòmetres de retencions entre Berga i Guardiola de Berguedà.