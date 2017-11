Gironella, Guardiola i La Pobla demanen ajudes a la Diputació

Els ajuntaments de Gironella, Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet han demanat a la presidenta de la Diputació Mercè Conesa, -que aquest divendres ha visitat aquests municipis-, ajudes per dur a terme diferents projectes relacionats amb la millora d'equipaments i serveis.

Gironella li ha plantejat a la presidenta de l'ens provincial projectes com dotar de climatització el pavelló esportiu o l'església vella, ampliar una aula de la llar d'infants, crear una caixa escènica per poder fer obres de teatre al Local del Blat o les millores de sanejament «urgent» als dos polígons industrials del municipi, segons ha exposat l'alcalde David Font.

A Guardiola de Berguedà, els representants municipals li han demanat ajudes per obrir l'hostatgeria del restaurat monestir de Sant Llorenç així com fer la coberta del centre de dia. En la seva estada matinal a la Pobla de Lillet, la presidenta de la Diputació ha rebut les peticions dels dirigents poblatans per completar el finançament per dur a terme el projecte de restauració del xalet del Catllaràs obra d'Antoni Gaudí així com també els jardins Artigas on el consistori poblatà vol intervenir.

Mercè Conesa ha explicat que aquestes ajudes tindran es podran demanar per 6 eixos (per exemple, equipaments, cultura, esports, mercats, entre d'altres) i que estaran dotades en el seu conjunt a nivell de Catalunya amb un fons de 30 milions d'euros.

El proper 23 de novembre s'explicaran en el consell d'alcaldes que es reunirà en aquesta ocasió a Cercs.