Gironella estrena la recollida porta a porta d'orgànica per a grans productors

Gironella implanta la recollida de matèria d'orgànica porta aporta per a grans productors tal i com ja va fer Berga fa unes setmanes amb el mateix objectiu: incrementar els nivells de reciclatge del 32% fins al 80%. Fonts municipals han explicat el nous sistema s'implantarà dilluns 27 i beneficiarà a restaurants, bars, supermercats i botigues d'alimentació del municipi.

Els establiments que participen en aquesta primera fase d'implantació del sistema disposaran d'un bujol propi de matèria orgànica, adequat a la quantitat de residus que generen, amb el nom de l'establiment i un xip per evitar que es barregin amb els d'altres productors i poder controlar el que hi aboca cada establiment.

El servei el presta l'empresa concessionària del servei amb un camió que tres dies a la setmana, dilluns, dimecres, i divendres, recollirà la matèria orgànica que els grans productors hagin tret a la portada dels seus establiments dins el contenidor. A més, el camió està dotat d'un ordinador que permet recollir les incidències per saber si al bujol hi ha o no matèria orgànica, segons ha epxlicat el conseller comarcal de Medi Ambient Xavier Francàs.

Fonts municipals han explicat que «aquest sistema s'implementa com a prova pilot als grans productors de Gironella amb l'objectiu d'estendre'l a tot el municipi en un futur».

Actualment a Gironella només es recicla prop del 32% de les deixalles i amb el sistema de recollida porta a porta s'arribaria al 80% segons les previsions de l'Agència de Residus de Catalunya.

El regidor de Sostenibilitat, Josep Maria Castellà, demana «un punt de paciència i col·laboració als establiments per implementar aquest nou sistema». Castellà ha destacat la necessitat que «en aquests bujols només s'hi llanci la matèria orgànica», i confia que aquesta iniciativa «permetrà millorar els nivells de reciclatge al municipi». A més, recorda que l'Ajuntament fa temps que treballa per facilitar el reciclatge als ciutadans i establiments amb les illetes de reciclatge i nous contenidors per a envasos de vidre.

Fonts municipals han destacat l'aposta per la conscienciació ciutadana per tal que «Gironella sigui un municipi més respectuós amb el medi ambient». El consistori realitzarà sessions informatives als col·lectius que menys reciclen. Una altra iniciativa és la creació de 2500 imants informatius sobre com s'ha de realitzar la correcta recollida selectiva d'envasos, vidre, paper i cartró, matèria orgànica, i residus, que es repartiran a totes les cases del municipi.