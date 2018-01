El pla de les Alzines de Montclar torna a fer-se petit durant el matí de la Fira de Reis

El temps va permetre, ahir al matí, la celebració de la cita més multitudinària del Berguedà del 6 de gener: la Fira de Reis de Montclar. Les males previsions meteorològiques no van complir-se i, tot i que el sol va amagar-se a mig matí, el pla de les Alzines de Montclar va quedar ple a vessar en una nova edició d'aquesta tradicional mostra.

De ben matí, els camps i tots els racons a tocar d'on es desenvolupa el certamen ja eren plens de vehicles aparcats. Els conductors, com si es tractés de peces d'un trencaclosques, buscaven algun forat per poder-hi deixar el cotxe.

Una de les més matineres va ser l'alcaldessa del municipi, Raquel Sala, que es mostrava satisfeta de la bona afluència de públic. Dar-rere de la parada dels veïns de Montclar, Sala repartia cansalada i tastets als que encara no havien esmorzat. «Aproximadament venem uns 500 esmorzars», va explicar, gràcies a la implicació de voluntaris del poble. I és que l'esmorzar popular és un dels principals reclams de la Fira de Reis. Com és habitual, a banda de la parada de Montclar, també van ser a la mostra venent esmorzars el Club Esportiu de Puig-reig i el Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, que aprofiten la mostra per fer diners per desenvolupar la seva activitat durant l'any.

El certamen presentava enguany pocs canvis respecte a les edicions passades, i és que la Fira de Reis de Montclar és una celebració tradicional que té com a motor els visitants que no es perden la cita. La vila, que voreja els 120 habitants empadronats, multiplica per un dia de manera exagerada el nombre de persones que habitualment conviuen al municipi. I és que, a banda de berguedans de pobles del costat, també visiten la fira persones d'altres punts del territori català.

Què té aquesta fira que atregui tantes persones? És una pregunta que costa de respondre, segons l'alcaldessa. «El matí del dia de Reis és un bon dia per sortir a fer una volta, a esmorzar, comprar alguna cosa, i a fer petar la xerrada en un entorn natural com aquest», diu. I això és el que van fer bona part dels visitants, que, després d'esmorzar, passejaven entre les parades de tot tipus que omplien els camps, entre les quals destacaven, especialment, les del sector de l'agroalimentació i l'artesania. Enguany van participar-hi més d'una setantena de firaires que, com a novetat, van haver-se d'inscriure amb antelació. Un altre dels canvis que van viure ahir els presents a Montclar va ser la recuperació de les curses de motos, que s'havien deixat de fer i que va aplegar un nombrós públic.

N'hi ha que no van arribar a la fira ni en cotxe ni en moto, i van optar per fer-ho en bicicleta, o bé caminant, i els més ben preparats, corrent. Cada cop són més, i ahir es va comprovar, els que opten per l'esport i recuperar forces amb un bon esmorzar de fira.