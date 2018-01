Alumnes berguedans aprenen sobre patents i marques pels seus projectes d'emprenedoria

Tècnics de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) imparteixen, aquesta setmana, a través de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, xerrades als diferents centres d'educació secundària de la comarca.

Aquestes xerrades formen part del Projecte Educatiu de Tecnologia, Innovació i Treball (PETIT) que es realitza a cinc centres de secundària de la comarca del Berguedà (Escola xarxa, Vedruna i INS Guillem de Berguedà de Berga, l'Institut de Puig-Reig i l'INS Pere Fontdevila de Gironella) arribant a un total de 117 alumnes de 3er i 4t d'ESO.

Fonts de l'Agència, han recordat que el projecte Innova PETIT que es va implementar per primera vegada el curs passat, fomenta la innovació tecnològica, la creativitat i l'esperit emprenedor entre l'alumnat. Durant el curs escolar l'alumnat forma equips d'innovació que dissenyen, creen i desenvolupen projectes o prototips de caràcter innovador, per millorar la qualitat de vida de les persones. En el curs anterior es van construir fins a 26 projectes d'innovació en els mateixos cinc centres que també participen en aquest projecte enguany.

Les mateixes fonts han explicat que el programa planteja el repte de fomentar la comunicació, creativitat, innovació i el desenvolupament de capacitats emprenedores entre els diferents agents socials, de la mà de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. Suposa la primera trobada entre molts joves i la innovació, no es tracta només de promoure l'ús de les tecnologies, sinó que introdueix la innovació com a principal factor per al desenvolupament de les competències, augment de l'esperit de millora, foment de la creació de noves empreses i impuls de l'esperit emprenedor dels ciutadans.

Xerrada per a empreses

Aprofitant l'arribada dels tècnics de l'oficina de patents i marques aquest dimarts es realitzarà una ponència a les 17.00 hores a les oficines de Cambra de Comerç de Barcelona a Berga orientada a empreses i emprenedors, en la que es tractarà la influència de les marques i patents en l'èxit empresarial, on s'exposarà la nova llei de patents, les bases de dades de noms comercials, marques i dissenys i les empreses podran exposar les seves experiències i resoldre dubtes.