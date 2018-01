El Consell del Berguedà respon als ciutadans a través de WhatsApp al seu web

Qualsevol ciutadà que disposi de la popular aplicació whatsapp al seu telèfon mòbil pot comunicar-se directament amb el Consell Comarcal del Berguedà a través del seu web que tècnics i el president de l'ens David Font ha presentat aquest dijous.

Fonts del Consell han explicat que no tenen constància que actualment hi hagi cap administració de la Catalunya central que ofereixi aquest servei i és una de les primeres que ho fa a Catalunya. David Font ha indicat que es tracta d'un servei «pioner».

La nova pàgina web del Consell del Berguedà permet connectar-se via whastapp amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana que, dins dels horaris d'atenció al públic, donarà resposta a les consultes o dubtes dels ciutadans. L'usuari no cal que sàpiga el número. Només ha de clicar la icona del servei de missatgeria que hi ha al web del Consell i se li obre l'aplicació que permet visualitzar el whastapp a través de la pantalla. Aleshores pot enviar la seva consulta, queixa o suggeriment que li respondran els tècnics. En alguns caos hi ha respostes automatitzades. Per exemple, si algú demana quan li toca renovar la gratuïtat del Túnel del Cadí el servei l'adreça al web on pot trobar la informació sobre la vigència del seu descompte o com pot accedir-hi si no en gaudeix. El president comarcal David Font ha dit que aquesta eina els permetrà «connectar amb el jovent» i que a més suposa tenir «una oficina oberta les 24 hores».

Facilitar la tramitació on line

Aquest nou servei és possible gràcies a la renovació del web del Consell que té «un format més modern, visual i més àgil per als usuaris». Font ha dit que «pretén facilitar i incrementar la tramitació on line per part dels ciutadans» per la qual cosa és necessari disposar del certificat d'identitat digital Idecat que el Consell tramita gratuïtament.

El dirigent comarcal ha indicat que aquest 2018 continuaran treballant «per donar compliment a la llei de Transparència» i obtenir el segell InfoParticipa que ha dit que només tenen 5 dels 42 consells comarcal del país. «Complir la llei de transparència és complex» ha indicat el dirigent berguedà. Tot i que ja disposen de més de 60 fitxers amb documentació «ens falta feina per complir» la llei.

La nova web permet visualitzar la nova imatge corporativa que incorpora fins i tot un llibre d'estil. També s'ha redissenyat el logotip «amb un format més estilitzat i modern que vol donar força i relleu a la paraula Berguedà».

De cara a mig tremini l'ens comarcal es proposa retransmetre el seu plens a través de You Tube així com també els consells d'alcaldes de la comarca