Jornada de rescats de nou persones aïllades a causa de la gran nevada

Jornada de rescats a l'alt Berguedà i l'Alt Urgell a conseqüència de la nevada de diumenge i dilluns. Ahir, els Bombers van rescatar un total de 9 persones, 7 d'una casa rural de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, i 2 persones més a Saldes, al Berguedà: el guarda del refugi de Gresolet, que s'havia quedat sense combustible, i la veïna de la casa El Casalot, a la mateixa zona. Tots estaven bé de salut però estaven aïllats des de diumenge, quan va començar a nevar.

El temporal ha deixat gruixos històrics de fins a un metre de neu als nuclis urbans de municipis del Prepirineu i el Pirineu. Aquest fet ha generat importants problemes de mobilitat tant a la xarxa viària principal com a la secundària, a l'interior dels nuclis urbans i també per a les persones que viuen en cases disseminades i de pagès, que ahir encara persistien. Hi havia un nombre indeterminat de veïns que encara romanien aïllats malgrat els esforços esmerçats per aconseguir netejar el màxim de camins d'accés a habitatges de municipis com Saldes o Vall-cebre. També es va treballar per fer camí a nuclis urbans com Gósol.

Ahir va ser un dia en què no es va descansar ni un minut per intentar atendre les persones aïllades en cases de pagès o establiments de l'alt Berguedà. Les autoritats locals van donar l'alerta als Bombers perquè comprovessin com estaven les persones que viuen al nucli isolat de Gresolet (Saldes). Membres del GRAE van fer un vol d'inspecció amb helicòpter a la zona i van fer el rescat de dues persones pels volts de les 3 de la tarda. La resident a la masia del Casalot i el guarda del refugi. Tot i que van manifestar que es trobaven bé, van optar per marxar per la important acumulació de neu als habitatges. Les persones rescatades van ser traslladades fins al camp de futbol de Saldes, on van contactar amb les seves famílies. Dues persones més que viuen a l'ermita de Gresolet van decidir romandre a casa seva, on disposen de menjar i combustible suficient.

Per la seva banda, els hostes d'una casa de turisme rural de Coll de Nargó van avisar de la seva situació d'aïllament dimarts «en veure que la neu continuava bloquejant el camí i que no podien sortir en vehicle. Durant el dimarts, es va esperar si alguna màquina llevaneu netejava la zona». Finalment, els Bombers els van rescatar, ahir.

Amb el d'ahir, aquesta setmana, al Berguedà s'han fet dos rescats amb helicòpter de persones aïllades, i d'un grup de 43 nens i monitors de Saldes. Com s'activen aquest serveis? Qui decideix on s'actua i com? En funció de cada cas. En primer lloc hi ha d'haver un avís als serveis d'emergències i els Bombers s'encarreguen de valorar quina és la gravetat i risc de cada cas, segons ha explicat a Regió7 Sergio Delgado, subdirector general d'emergències de Protecció Civil.

L'avís es pot activar trucant al 112 o bé perquè les autoritats locals ho reclamen. A partir d'aquí es fa una valoració «de la situació de risc». Aquesta avaluació la fan els Bombers, que analitzen la situació i determinen la millor manera d'actuar en funció de les necessitats i la gravetat de cada cas. Es prioritzen les intervencions tenint en compte factors com l'edat de la persona o persones aïllades, si tenen aigua, llum o els cal anar al metge, entre d'altres. Delgado ha dit que s'esmercen tots els esforços per actuar quan reben els avisos.