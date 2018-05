El Berguedà disposa d'un equip propi d'atenció a la infància i adolescència

Des d'aquest abril, el Berguedà disposa d'un equip propi del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Seaia) atès per tres professionals: una psicòloga, una pedagoga i una treballadora social. Ocupa unes dependències específiques que s'han habilitat a la seu del Consell Comarcal del Berguedà amb una sala per atendre els infants i joves on se'ls garanteix la privacitat i la intimitat, una sala de reunions i els despatxos de les treballadores.

L'objectiu d'aquest servei especialitzat és «la valoració, l'actuació i l'atenció de menors de 0 a 18 anys que es troben en situació de risc o desenvolupament; així com el seguiment i el tractament de les seves famílies».

Des del 1997 el Berguedà tenia accés a aquesta oferta però de forma compartida inicialment amb les comarques de l'Anoia i el Bages i, posteriorment amb el Bages sol. La coordinadora de Serveis Socials del Consell Comarcal del Berguedà Annabel Vilà ha explicat que ja feia anys que es perseguia disposar d'un equip propi dotat de suficients recursos. Ara, això ha estat possible també gràcies al desplegament de la nova legislació.

L'any 2017 es van atendre 113 casos de menors d'edats berguedans. Del total d'atencions fetes al servei intercomarcal Bages-Berguedà un 16 %van ser berguedans mentre que un 36% eren de Manresa i un 48% del Bages ha explicat Annabel Vilà responent preguntes d'aquest diari.

Disposar d'un equip propi suposarà una millora atès que el Berguedà gaudirà de més recursos (dues jornades i mitja íntegrament pel Berguedà) i es podrà treballar des de la proximitat.

David Font el president del Consell Comarcal del Berguedà ha dit que disposar d'un equip propi «és una manera d'enfortir el model d'atenció a les persones». Font ha assegurat que «volem seguir fent aquest creixement» de serveis per als berguedans.