L'Ajuntament obre el balcó consistorial als ciutadans per veure la Patum

Mig centenar de persones han vist aquest nit la Patum en directe asseguts a l'empostissat que cada any es munta al balcó consistorial durant les festes del Corpus. Tradicionalment aquestes places han estat reservades per als convidats del consistori i no s'hi podia accedir fàcilment ni tampoc hi havia un sistema establert per fer-ho

Enguany el consistori i el patronat de la festa han decidit obrir el balcó a la ciutadania per primera vegada. S'ha fet a través d'un sorteig. Aquesta nit han pogut veure les evolucions de la comparseria 50 persones.

Un cop es va haver acabat el primer salt de plens, poc després de la mitjanit, les 25 persones afortunades en el sorteig (i els seus respectius acompanyants), 50 persones en total, han fet cap al consistori i el serveis municipals els han anat col.locant per ordre a l'empostissat perquè poguessin contemplar el tercer i quart salt del dijous de Corpus. Aquest és el cas de la berguedana Meritxell Sallés i el seu acompanyant Carles Mujal. "Ens vam presentar al sorteig per provar. Pensèvem que no ens tocaria" explicaven a Regió7 a punt d'acomiadar-se al balcó. Com moltes persones "hem vist sempre la Patum des del mig de la plaça. Ens va semblar una bona proposta el sorteig i vam tenir la sort que ens toqués" explicava Sallés. "Veure la Patum a vista d'ocell és diferent, sempre la veus arran de carrer o per la televisió" deia Carles Mujal.

Van valorar positivament el fet que la ciutadania pugui accedir al balcó sense necessitat que conegui algú que el convidi. "Ho trobo perfecte, em sembla molt be" comentava Sallés. Per Mujal la mesura suposa "obrir al ciutadà corrent coses que fins ara no podia tenir". La seva companya deia que "si no vius al voltant de la plaça de Sant Pere és impossible accedir a veure la Patum des d'una alçada" amb una visió de conjunt dels salts, les comparses i el públic patumaire de la plaça de Sant Pere. Un cop acabats els salts van explicar a aquest diari que "ha estat genial veure la Patum des del balcó de l'Ajuntament. L'any que ve: sant tornem-hi".