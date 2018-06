Persones amb mobilitat reduïda també viuen la festa de prop

En la darrera dècada són molts els berguedans que es pensaven que mai més tornarien a la plaça de Sant Pere per veure la Patum. Alguns ho han pogut fer gràcies a la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Berga i l'Oficina d'Inclusió Social del Berguedà per donar l'opció a persones amb mobilitat reduïda a gaudir de la celebració des d'un espai reservat a l'epicentre de la celebració.

Al matí, durant el darrer dia de Patum, tretze persones amb dificultats de mobilitat, juntament amb les persones acompanyants, van poder veure el salt de lluïment des de les escales de la Berruga, a l'espai reservat que fa la festa per excel·lència berguedana més inclusiva.

Durant el Corpus d'aquest 2018, un total de 102 persones, amb una seixantena d'acompanyants que han facilitat el seu accés, han vist els salts de Patum des d'aquest espai. Hi han assistit espectadors que han pogut seure a l'empostissat, i fins i tot, alguns, amb cadira de rodes. L'espai s'ha omplert dijous i diumenge durant les Patums de lluïment i de nit, així com també divendres, durant els salts de la infantil.



Un procés en equip

Ahir al migdia van assistir-hi els usuaris del centre de dia Cim d'Estela. Per tercer any consecutiu, des que van obrir portes, s'han acollit a la iniciativa que ja fa anys que ofereix el consistori berguedà als centres residencials i a d'altres serveis que tracten amb persones amb dificultats de mobilitat. La directora del centre, Maria Llumà, explicava ahir a Regió7 que és una «molt bona iniciativa» que els usuaris valoren molt positivament. «Nosaltres rebem la proposta del servei d'inclusió del consistori i fem una crida als usuaris perquè puguin apuntar-s'hi. Després fem la demanda i ens assignen les places segons les possibilitats i l'espai disponible».

Al centre de dia li va tocar diumenge. És per això que ahir, mentre la plaça es preparava per viure el darrer salt de lluïment d'enguany i a l'interior de l'església s'estava a punt d'acabar la missa, personal del centre, voluntaris i els responsables d'aquest servei van ser els encarregats de situar-hi una quinzena de persones mitja hora abans de l'inici de la celebració. Van entrar pel carrer Buxadé i van accedir per una rampa a l'espai reservat.

Joan Ribas, un dels voluntaris del centre, va ser un dels que donaven un cop de mà a l'hora de situar els patumaires a l'empostissat. No és de Berga i hi va arribar fa dos anys, amb la seva dona, que té una malaltia. «Som de Sant Just Desvern i vam escollir Berga per tenir una millor qualitat de vida. Ella és usuària del centre i des de fa dos anys que vinc a la Patum com a voluntari per ajudar la resta d'usuaris».

Llumà i Ribas explicaven a aquest diari abans de l'inici dels balls que «els usuaris que hi assisteixen poden reviure la Patum, quan molts es pensaven que ja no podrien fer-ho mai més des de la plaça». Confessen que «tots ells estan molt contents i ho viuen amb molta il·lusió. Als que no poden venir, els ensenyem les fotografies».