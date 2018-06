L'escola d'emprenedoria d'estiu arriba al desè aniversari amb un nou mètode

L'Escola d'Estiu de Persones Emprenedores arriba a la desena edició amb novetats. Les sessions, gratuïtes, tindran lloc del 2 al 13 de juliol a Berga.

Aquest any, les jornades promogudes per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Universitat de Manresa fan un gir en l'estructura per fer-la més dinàmica i adaptada a les necessitats reals del món empresarial actual, tal com han explicat fonts de l'organització. És per això que s'implementarà un nou model metodològic propi de la FUB, «on es recullen tots els ingredients que un emprenedor ha de reunir per arribar a l'èxit, es mesclen i s'implementen d'una forma més vivencial i pràctica a través d'una metodologia híbrida dividida en classes magistrals, simulacions i dinàmiques de grup».

També es preveu que els alumnes puguin gaudir de la possibilitat de fer un test de definició de perfil professional que els permetrà potenciar l'autoconeixement de les persones aplicat en la gestió d'equips, les organitzacions i el lideratge.