Instagram incorporarà un servei de videotrucades

Facebook integrarà a Instagram una de les funcions més populars que ja estava disponible en WhatsApp i Messenger: les videotrucades.

Es tracta d'una petit botó amb forma de càmera que es troba a la part superior dreta de l'aplicació, que podrem veure quan estiguem dins d'una conversa amb un amic.

L'opció només serà accessible des d'un xat, per la qual cosa les trucades de vídeo no seran possibles si no has acceptat la petició de xat d'una persona que no segueixes, d'aquesta manera s'evitaran les trucades de desconeguts.

Aquesta funció encara estaria en procés de desenvolupament, però ja ha pogut ser provada, almenys un part, en versions 'beta'. En els següents mesos arribarà a iOS i Android.

Facebook manté una estratègia de portar característiques similars a totes les seves apps. D'altra banda, aquesta aposta encaixa dins dels canvi que realitza Instagram pels xats privats des de fa uns mesos. La característica de les trucades de vídeo se sumarà a altres millores ja implementades com la polèmica hora de connexió.