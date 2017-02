Les famílies de la Seu analitzen la dificultat infantil de lectura

L'escola de pares de la Seu d'Urgell ha celebrat una sessió informativa sobre les dificultat de lectura dels fills. L'acte, celebrat aquest divendres a la biblioteca Sant Agustí, ha pres forma de conferència i ha anat a càrrec de la psicòloga i directora del Projecte Glifing, Montserrat Garcia. La xerrada portava per títol «Dificultats de lectura: parlem de solucions. Mètode Glifing» i tenia com a objectiu donar claus a les famílies que es troben amb aquesta problemàtica. Segons va remarcar la pedagoga, «el 80% de les dificultats de l'aprenentatge ho són de lectura i poden explicar fins al 60% del fracàs escolar. Així mateix, les dades més recents mostren que a les aules del nostre país hi ha el 25% d'alumnes amb un nivell lector molt per sota de l'esperat».