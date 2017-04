La Seu analitza amb una mostra la cuina de la guerra i el seu llegat actual

La Seu d'Urgell analitza què es menjava durant la Guerra Civil Espanyola i la postguerra amb una exposició. Així, amb el títol Menús de guerra. Cuina d'avantguarda i supervivència, l'Institut d'Estudis de l'Alt Urgell vol acostar a la població les dificultats i imaginació que van protagonitzar els fogons en aquells anys. L'exposició es pot visitar fins al 7 de maig a la sala La Cuina del Centre Cultural les Monges de la Seu. Els seus organitzadors han destacat que avui en dia la cuina catalana «és un referent arreu del món», i que cuiners com Ferran Adrià?, Carme Ruscalleda, Jordi Roca, Carles Gaig i Nando Jubany, «no només formen part de l'elit gastronòmica mundial, sinó que també han esdevingut icones populars de primer ordre... Tot això no és fruit de la casualitat, ni tampoc neix del no-res, sinó d'unes arrels, d'una tradició, d'una cultura i també d'un passat que ha tingut episodis que, no per desconeguts, són molt importants»