Un motorista de 34 anys mor en un xoc frontal a l'Alt Urgell

Un motorista de 34 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en un xoc frontal amb un cotxe a l'N-260 a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 16.51 hores al quilòmetre 245 on, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta.

Com a conseqüència de la topada, el conductor del vehicle de dues rodes, de 34 anys, ha perdut la vida.

S'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La incidència ha obligat a tallar la via en ambdós sentits per facilitar les tasques dels serveis d'emergències i cap a 3/4 de 7 de la tarda s'ha tornat a reobrir la carretera.

Amb aquesta víctima mortal, ja són 24 els motoristes que han perdut la vida aquest 2017 a les carreteres catalanes, 11 més que l'any passat a la mateixa data. Davant d'això, el Servei Català de Trànsit demana als motoristes més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat i a la resta d'usuaris, respecte i actituds de protecció per reduir les víctimes d'aquest col·lectiu.