El Consell treu ferro al toc d'atenció del síndic i li enviarà les dades que vol

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha anunciat que en les pròximes setmanes enviarà a la Sindicatura de Greuges l'enquesta sobre transparència i accés a la informació per part dels ciutadans que li reclama. El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha assenyalat la Cerdanya com una de les tres úniques comarques que no li havien tramès la informació requerida en el procés de redacció de l'informe anual «Transparència, accés a la informació pública i bon govern».

El president del Consell Comarcal i alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha tret ferro al fet que la Cerdanya no hagi enviat l'enquesta contestada al síndic i ha emfatitzat que la relació amb aquesta institució del Parlament és fluida, ja que sempre que en rep un requeriment se li contesta. En aquesta ocasió, ha argumentat Moliner, el Consell no ho ha fet per una qüestió formal, com ara un malentès o un traspaperament de l'enquesta entre altres documents. Moliner ha explicat que «tots els requeriments que hem tingut del síndic els hem contestat, aquesta enquesta no perquè potser l'hem deixat aparcada, però ja la contestarem, no és que no la vulguem contestar perquè, a més, ho hem fet altres vegades». El president del Consell ha refusat cap tipus de sospita sobre un mal ús o gestió de la institució comarcal pel que fa a la transparència i ha reiterat que en les pròximes setmanes es farà arribar l'enquesta contestada al Parlament per tal que les dades de la Cerdanya es puguin sumar a les de la resta d'institucions del país. El síndic de greuges va entregar la setmana passada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el balanç anual sobre transparència i accés a la informació per part dels ciutadans, en el qual s'evidencia que durant el 2016 es va triplicar les demandes d'accés a la informació pública per part de la ciutadania. El síndic va denunciar que en la redacció d'aquest informe no hi havien aportat les dades els consells comarcals de l'Alt Camp, la Cerdanya i la Ribera d'Ebre. En la mateixa línia, 251 ajuntaments tampoc no li van enviar l'enquesta contestada, per la qual cosa Ribó va llançar un toc d'avís a les administracions locals i comarcals.



Més difusió dels drets

En l'informe anual sobre transparència, el síndic de greuges demana a les administracions més difusió de la llei que empara el dret dels ciutadans per consultar la gestió pública.