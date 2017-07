El PSC de la Seu carrega contra el PDeCAT per no poder aprovar els pressupostos

L'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha confirmat que aquest any no aprovarà els pressupostos municipals i, per tant, es veu en l'obligació de prorrogar els actuals. El fet que el govern del PDeCAT estigui en minoria al consistori i que no hagi pogut pactar l'aprovació amb cap altre grup municipal l'ha impossibilitat. Davant d'aquesta situació, el grup de Compromís X la Seu, a l'oposició, ha criticat la «manca de diàleg» de l'equip de govern i ha alertat que aquest era un any molt important per poder tirar endavant nous projectes socials. En aquest sentit, el portaveu del PSC a la Seu, Òscar Ordeig, ha remarcat que «aquesta manca de responsabilitat per part de l'equip de govern pot provocar un perjudici tant a l'Ajuntament com als ciutadans de la Seu, els quals confiaven en la capacitat del consistori per abordar les moltes dificultats que viu la nostra ciutat». Ordeig ha afirmat que el Govern ni tan sols hi ha volgut dialogar.