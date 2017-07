ERC de la Seu vol un pla personal de pagament dels tributs municipals per a cada ciutadà

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha proposat la creació d'un pla per tal de personalitzar el pagament dels impostos municipals per part dels veïns. Aquesta proposta ha de permetre els ciutadans de la Seu agrupar i fraccionar el pagament dels tributs de venciment periòdic en terminis de tres a dotze mesos, segons han explicat des del grup de l'oposició. En aquest sentit, des d'ERC han argumentat que la mesura «ve motivada per les dificultats que moltes famílies tenen per afrontar les despeses de la llar i el pagament dels tributs locals en un únic rebut dificulta la planificació familiar. Així, es creu que l'actual sistema de pagament d'impostos respon a criteris de gestió i recaptació de l'administració i no està adaptat a les necessitats de la ciutadania». En aquesta línia, els regidors republicans han apuntat que «la recessió econòmica viscuda al nostre país durant els darrers vuit anys ha suposat una reducció dels ingressos de les famílies i una evident pèrdua de poder adquisitiu. La pròpia estructura dels tributs locals fa que aquests no s'adaptin als cicles econòmics, de manera que la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies no ha vingut acompanyada d'una reducció de la càrrega tributària». La proposata s'elevarà al ple.