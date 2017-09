Unes 4.000 persones passen aquest estiu pel Bibliollac

Unes 4.000 persones han pogut gaudir del Bibliollac de Puigcerdà els mesos d'obertura, juliol i agost. Aquestes xifres es mantenen si fa o no fa com l'any passat però esbossen una línia ascendent.

El factor que més influeix a l'activitat és el meteorològic: «Els dos darrers anys hem tingut bones xifres perquè no hi ha hagut pluges», explica la directora de l'ens que organitza l'activitat, la Biblioteca Comtat de Cerdanya, Maria Àngels Terrones. Fa 3 anys hi va haver abundants precipitacions, per la qual cosa es va estroncar la línia ascendent dels darrers anys.

Responsables del centre valoren positivament les xifres, i celebren que la biblioteca i l'activitat de l'estiu es retroalimentin: «La gent cada cop ens coneix més, i també coneix la biblioteca», diu la directora. En aquest sentit, creu que, quan fa mal temps, «el que perds per una banda, ho guanyes per l'altra».

Gran oferta per als infants



Un dels aspectes que es tornen a valorar-se positivament són les activitats infantils. El Bibliollac disposa d'un fons especial per a infants, que s'uneix a l'espai on poden córrer, fer soroll i estirar-se a la gespa, cosa que no podrien fer a la biblioteca. Del total dels usuaris, el 47% són infants.

A més, el gruix d'activitats programades es destinen exclusivament als infants, per la qual cosa el 70% de les 600 usuaris totals són canalla. Al llarg de l'any, les activitats infantils acostumen a ser de narració oral, a les quals, a l'estiu, amb aquesta proposa, s'hi uneixen activitats relacionades amb el moviment i la música.

Enguany, tot i que les distàncies s'han escurçat, l'agost segueix sent el mes amb més afluència al Bibliollac. Això és degut, en bona mesura, al fet que aquest mes hi ha més presència d'estiuejants, que els dies amb més intensitat poden arribar a superar el 65%.

De cara a l'any vinent, l'organització té l'objectiu de seguir el mateix camí, mantenir l'aposta pels infants, fruit dels resultats i la tradició. Això no obstant, d'una banda, buscarà millorar l'entorn i el mobiliari exterior i, de l'altra, organitzar alguna activitat per a adults.

El Bibliollac va néixer, ara fa més de 20 anys, amb la idea de ser un espai senzill de lleure i lectura. Amb el pas del temps i gràcies a la bona resposta del públic, el servei s'ha anat potenciant i l'espai s'ha anat adequant, gràcies a la feina de la Biblioteca Comtat de Cerdanya i de l'Ajuntament de la vila.