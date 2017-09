El Pirineu presenta un pla per atraure veïns de la ciutat

La Cerdanya i l'Alt Urgell han participat a través del seu consorci en la creació, conjuntament amb el departament d'Agricultura, d'una plataforma virtual que sota el nom Viure a rural té com a objectiu atraure nous residents provinents de les ciutats.

La plataforma, que aquest dijous es presentarà oficialment a Barcelona, «vol donar resposta a qualsevol persona d'arreu que se'n vagi a viure a una zona rural perquè hi ha trobat una feina, a les famílies que volen començar un altre projecte de vida en aquest entorn i també a les empreses de nova creació que s'hi estableixin», segons van explicar des del Consorci Alt Urgell-Cerdanya.

En aquest sentit, la iniciativa és el «primer pas» en l'objectiu de convertir els Grups Leader que gestionen les ajudes europees a les zones rurals, entre les quals hi ha les dues comarques de la conca alta del Segre, en «antenes d'acollida als territoris rurals». Així, Viure a rural vol presentar les comarques del territori als veïns i empresaris de les ciutats com a espais de creixement personal i professional més enllà del simple destí turístic que sovint té. La nova eina permet cercar la ubicació i les dades bàsiques de contacte dels principals serveis públics en habitatge, salut, educació, treball i emprenedoria, medi ambient i mobilitat, cultura i lleure i esports, segons van explicarels seus creadors. Viure a rural facilita l'assentament en qualsevol de les comarques no urbanes del país. El Consorci Alt Urgell-Cerdanya ha participat en la seva creació com a coordinador.