El Cadí reobre la pista del refugi de Prat d'Aguiló tancada des del 2015

Els aficionats a la Natura de la Cerdanya estan d´enhorabona. Més de dos anys després del seu tancament, el Parc del Cadí i l´Ajutament de Montellà i Martinet han reobert la pista d´accés al refugi de Prat d´Aguiló i el popular Pas dels Gosolans que creua al Berguedà. Siutat a tocar de la paret del Cadí, Prat d´Aguiló és un dels paratges més populars de la vall. La pista que permet arribar-hi en vehicle des de Montellà era tancada des la primaera del 2015 per unes esllavissades.

Aquesta setmana un equip de treballadors d´una empresa especialitzada en trevalls verticals ha enllestit les obres de consolidació de les parets que donen al camí i col·locació d´una malla de 300 x 300 metres. Es un tram del trajecte, que des de Montellà fins al refugi fa uns tretze quilòmetres, que històricament ha causat talls en el camí per la caiguda de grans rocs. Tant és així que després de l´esllavissada el Parc del Cadí i l´Ajuntament de Montellà van optar per tancar-ne l´accés i evitar un possible accident. Els treballadors han fet caure les roques inestables de les dues parets i han millorat i anivellat el ferm del tram de la pista afectada. L´actuació ha tingut un pressupost de 59.000 euros.

A punt per la Ultra Pirineu

La reobertura de la pista arriba in extremis per estar operativa per a la celebració de la multitudinària cursa Ultra Pirineu, el cap de setmana que ve.