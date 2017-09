La justícia espanyola interromp una reunió d'alcaldes de l'Alt Urgell

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, ha rebut la citació del Tribunal Constitucional per anar a declarar en el transcurs d'una reunió del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. Un delegat judicial va interrompre la trobada que se celebrava a Coll de Nargó per entregar a Puigneró una citació per la seva implicaicó en l'organització del referèndum. L'alt càrrec de la Generalitat assistia a la reunió de batlles urgellencs en el marc del procés de desplegament de la xarxa de fibra òptica per la comarca.



A la reunió també hi assistia l'alcalde de la Seu i diputat pel PDECat, Albert Batalla, que també ha estat citat a declarar per part de la Fiscalia Superior de Catalunya a causa de la seva condició d'aforat. Batalla està cridat a declarar el dimecres 27 al matí. L'alcalde de la Seu ha declarat que "hi aniré tranquil, ferm i agraint l'escalf rebut per molts veïns".





La justíciaESP interromp el Consell d'alcaldes d l'Alt Urgell a Coll d Nargó x fer-me entrega d'una notificació del Tribunal Constitucional. pic.twitter.com/Fq8W3EXgTJ — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 21 de setembre de 2017