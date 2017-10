La Molina crea unes jornades d'economia de muntanya sobre esquí i sostenibilitat

L'estació d'esquí de la Molina vol fer un salt endavant pel que fa al seu rol de dinamitzadora de l'economia i el progrés al Pirineu. Aprofitant la celebració del seu 75è aniversari, els responsables del camp de neu han fet una aposta perquè l'activitat de l'esquí i la mateixa estació reimpulsin la seva implicació amb el territori fent una nova aposta per la sostenibilitat. En aquest sentit, el camp de neu de la Generalitat s'ha marcat el repte de renovar el concepte estès actualment que les estacions comporten una gestió energètica no sostenible. Amb aquesta finalitat, Ferrocarrils de la Generalitat, ens públic que gestiona l'estació, ha anunciat la creació d'unes Jornades d'Economia de Muntanya.

La primera edició de les jornades se celebrarà els dies nou i deu de novembre d'aquest any i serviran per donar el tret de sortida als actes centrals de la celebració del 75è aniversari. Segons han explicat des de Ferrocarrils, les jornades neixen «amb la voluntat de donar impuls a la convivència de l'activitat a les estacions d'esquí amb la sostenibilitat, fins i tot fent conèixer altres experiències internacionals d'esquí sostenible». En aquesta mateixa línia, els responsables de Ferrocarrils conjuntament amb el Govern de la Generalitat han creat una Taula estratègica de muntanya «amb la voluntat de convertir els actors públics i privats de la zona en un motor econòmic per a les comarques de muntanya dels Pirineus».

Les jornades se celebraran a l'hotel Muntanya de Prullans i inclouran diverses taules rodones i presentacions d'estudis. Aquestes accions aportaran una visió àmplia de l'estat actual i les perspectives de futur de les estacions de muntanya i les seves comarques, així com una visió sobre destacats centres d'esquí internacionals que han sabut combinar el creixement econòmic amb el respecte per la natura i que aporten noves maneres de gestionar les instal·lacions, segons apunten els seus organitzadors. Ferrocarrils vol impulsar el binomi rendibilitat-sostenibilitat: «aquest és indubtablement un dels reptes que afronten les comarques de muntanya de cara a assegurar el seu futur, ja que la viabilitat de qualsevol idea, proposta o activitat que s'engegui en aquest medi passa per garantir el compliment d'aquests valors», segons han remarcat els convocants de les jornades.

Les jornades estan destinades a tots els agents d'empreses i associacions relacionades amb l'activitat de l'esquí, directament o indirectament, així com a la resta d'agents del territori.