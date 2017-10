El 90% dels alumnes de Puigcerdà amb dret a vaga s'hi adhereix

El 90% dels alumnes amb dret de vaga de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, tots excepte els de primer i segon d'ESO, han decidit adherir-se les dues jornades d'aturada en defensa de l'escola catalana. L'institut, l'únic públic de la comarca, té avui menys de la meitat dels alumnes amb, doncs, les instal·lacions buides. Els prop de 500 alumnes dels cursos superiors d'ESO, els de Batxillerat i els dels cicles formatius han secundat una vaga que es mantindrà aquest dijous i han fixat una concentració de protesta per aquest dimecres al migdia davant de l'institut. Tan sols els alumnes de primer de Batxillerat que tenien prevista una excursió naturalista per la vall han mantingut avui l'activitat habitual. La vaga, convocada pel Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (SEPC), també tindrà incidència a la Seu aquest dijous, que és quan han decidit no anar a classe els alumnes de l'institut Joan Brudieu.