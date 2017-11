Cerdanya Canta fa dos recitals a Praga coincidint amb el seu 25è aniversari

La coral Cerdanya Canta ha anunciat la celebració del seu 25è aniversari amb un calendari d'actes que inclourà aquest mes de novembre una actuació a Praga, a la República Txeca. La coral participarà al certamen Prague Auntum Choral Meeting, una trobada internacional de grups de cantaires que es fa en edicions de primavera, tardor i Nadal. Cerdanya Canta hi oferirà dos recitals de mitja hora els dies 17 i 18 a les esglésies de Sant Nicolau i Sant Marí.

Els cantaires cerdans compartiran escenari amb grups vinguts d'Irlanda, Moldàvia, França, Rússia, Àustria i el País Basc. La directora de Cerdanya Canta, María del Carmen Ramón, ha estat escollida per l'organització per dirigir una de les peces que configuraran el cant comú dels concerts, concretament la cançó africana Siyahamba, que serà interpretada per més de 250 cantaires.