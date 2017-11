La Cerdanya es pot veure beneficiada en els pròxims anys d'una nova dinàmica transfronterera: la que han adoptat també les Cambres de Comerç de l'espai fronterer mediterrani. Així, les cambres de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà han establert un projecte comú de col·laboració que sota el nom CCI PirineusMed s'ha fixat potenciar tot el territori com un entorn de noves oportunitats fins l'any 2020. En aquest context, la comarca de la Cerdanya compleix exactament els requisits d'entorn fronterer objecte de les subvencions que hi ha destinat el Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (Feder).

El CCI PirineusMed s'ha marcat com a objectius impulsar i desenvolupar la cooperació econòmica transfronterera en els diferents territoris; facilitar, en benefici de les empreses, la mobilitat i la cohesió entre els territoris representatius de les Cambres de Comerç i d'Indústria a través de la creació de convergències, esborrant l'efecte frontera, posant en marxa una comunicació territorial a través d'una pàgina web, i realitzant i coordinant accions conjuntes; Igualment, també és entre els seus objectius permetre qualsevol acció en relació amb el món econòmic i empresarial del territori. Això ho ha de fer possible potenciant les relacions entre les PIME, sensibilitzant i informant les PIME dels beneficis del desenvolupament transfronterer, ajudant les empreses en els seus projectes de desenvolupament i fomentant la creació de partenariats transfronterers. A la pràctica la intervenció conjunta de les cambres de comerç del territori a la Cerdanya es pot traduir en accions com la que portarà aquest mes de novembre a Puigcerdà i Alp el congrés Gastropirineus, en el qual hi pren part el CCI PirineusMed.

La nova unió empresarial té entre els seus reptes esdevenir una eina pràctica per als nous empresaris del territori i també pels més veterans que desconeixen les oportunitats que s'amaguen darrere unes fronteres que sovient semblen infranquejables. Així, des del CCIPirineusMed han explicat que desenvoluparan «una xarxa de tècnics especialistes transfronterers que assessoren a les empreses en el seu model de negoci, l'organització d'esdeveniments internacionals i la creació d'eines de mobilitat com una APP o el Club de l'empresari transfronterer per tal que aportin valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori». Entre els serveis que ofereix la plataforma de Cambres de Comerç, hi ha la d'elaboració de plans d'empresa, anàlisi de viabilitat dels negocis, suport legal sobre les formes jurídiques a un i altre costat de les fronteres, accés a les subvencions europees o informació sobre les diverses línies de finançament que els empresaris tenen a l'abast. En el cas que els tècnics de les cambres observin que les noves empreses tenen viabilitat en un termini de tres anys, atorgaran als emprenedors un certificat de viabilitat que els ajudarà a obrir noves portes.

Sota aquesta filosofia, els impulsors del CCIPirineusMed han explicat que en els quatre anys de desenvolupament del projecte tenen previst convocar «trobades empresarials que permetin cercar socis, clients, proveïdors, o altres partners al llarg de tot el territori transfronterer a través d'activitats de networking, conferències, exhibicions, showrrom, intercanvis, tallers?» L'objectiu d'aquests esdeveniments és «facilitar la creació de noves relacions empresarials i impulsar la cooperació i els fluxos comercials dels agents a banda i banda dels Pirineus». Així, el nou ens supraempresarial organitza esdeveniments al llarg dels quatre territoris i implicant diferents sectors a fi efecte de crear noves vies de cooperació i dinamització de l'economia local. Els quatre membres de l'organització són interlocutors de cara els empresaris del territori.