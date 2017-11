El Govern xifra en 80 milions anuals l'aportació de la Molina a la Cerdanya

L'estació d'esquí de la Molina aporta cada any 80 milions d'euros a la Cerdanya. Així es desprèn d'un estudi d'impacte econòmic que Ferrocarrils de la Generalitat ha elaborat sobre els seus camps de neu. L'estudi assenyala que la gestió de l'estació és un dels principals motors econòmics del Pirineu i possibilita la viabilitat d'empreses i negocis més enllà de la rendibilitat de l'estació. Ferrocarrils ha fixat l'impacte econòmic al Pirineu de les sis estacions que gestiona de 222 milions d'euros.

L'anàlisi estableix que les estacions d'esquí són més un generador de riquesa que no pas un negoci per si mateixes. En aquest sentit, la Molina –l'estació més gran de les que gestiona la Generalitat– aporta un impacte econòmic sobre la Cerdanya de 80 milions d'euros. Es tracta d'una xifra de negoci que fan moure les empreses del sector terciari com ara hotels, restaurants, locals d'oci, oficines de lloguer de material, i companyies d'excursions o de subministraments de serveis o productes. L'estudi, que encara està en via de tancar, fixarà l'aportació que també fa l'estació a les comarques del Berguedà i el Ripollès, si bé serà en menys mesura perquè l'estació té el 88% del seu domini a Alp, el 8% a Bagà i el 4% a Toses.

El director de la Molina, Toni Santmartí, ha explicat que «el que fem d'incentiu al territori és quedar-nos la part que no és tan negoci, que és el 20% que representen els remunadors i el forfet; i tota la resta se'n va a negocis privats, que és d'on es pot treure beneficis, de manera que nosaltres, que no tenim cap hotel ni restaurant, ens dediquem a la venda dels forfets per atraure negocis privats a la Molina i que es doni forma amb clientela i diners al resultat final sobre el territori».

La Molina té com a objectiu a mitjà i llarg termini atraure més inversió privada als negocis que es mouen al seu voltant. Aquesta recerca es farà sobre la base que, de tot el negoci que es fa al voltant de l'estació, el 84% el fan les empreses privades. A partir d'aquest percentatge, Ferrocarrils de la Generalitat presentarà la seva presència al territori com una possibilitat de negoci a nous inversors. Això ho farà en la jornada que substituirà la trobada empresarial sobre economia de muntanya que s'havia de fer a Prullans i es va suspendre.