Guils recupera l'ajuntament antic per ampliar l'actual

Guils de Cerdanya ja té un nou local públic al centre del poble. Es tracta de l'antic edifici de l'ajuntament, que en les últimes dècades ha estat abandonat i que ara l'equip de govern ha recuperat per ampliar les dependències de la casa consistorial, que s'havien ubicat als locals de les antigues escoles.

L'antic ajuntament es va deixar d'utilitzar fa més de vint anys. Durant aquestes dues dècades es va anar abandonant fins al punt de convertir-se en un magatzem. L'actual edifici consistorial, que disposa de despatxos i espais d'atenció al públic, ocupa l'edifici que havien estat les velles escoles i que estan paret per paret dels locals reformats. Ara, amb aquesta nova fase d'obres, els edificis quedaran totalment reformats i formaran una unitat que donarà servei als veïns pel fet que són al mig del nucli urbà.

El projecte i recuperació de l'edifici ha inclòs la renovació de la coberta i la instal·lació de noves instal·lacions de calefacció, la substitució del terra i l'adequació de sales interiors. L'actuació ha comportat una inversió de 100.640 euros, dels quals 70.000 els ha aportat la Diputació de Girona a través d'una subvenció.

L'estrena ha inclòs, el cap de setmana passat, una jornada de portes obertes. Segons ha explicat el mateix equip de govern, el nou espai rehabilitat s'utilitzarà com a sala d'actes de l'Ajuntament, on es faran els plens municipals i les reunions dels diversos organismes municipals. També s'utilitzarà per a actes culturals i conferències, si convé.