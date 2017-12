La Seu impulsa un torneig de videojocs amb el repte de fer-lo créixer en el futur

La Seu d'Urgell celebrarà el dia quatre de gener un torneig de videojocs amb competicions individuals dels jocs Fifa 2018 i Clash Royale. L'Ajuntament de la Seu ha obert el termini d'inscripcions per participar en aquestes proves. La regidora de Joventut i Infància, Sílvia Iscla, ha explicat que aquest torneig «és una proposta que teníem sobre la taula i fa temps que la treballem, ja que és una activitat força demanada pels joves del municipi». Iscla ha remarcat al respecte que «es comença programant una primera edició en petit format i, si té èxit, ja ampliarem el nombre de participants». La regidora també ha donat les gràcies a les empreses que hi col·laboren i que han ajudat a engegar aquesta proposta. El torneig constarà de dues competicions: FIFA 18 i Clash Royale, amb un màxim de 32 jugadors per cada competició. Mentre duri el torneig, també hi haurà un espai a la mateixa sala Sant Domènec on es podrà ballar amb el JustDance.