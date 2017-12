La Cerdanya afronta els festius de Cap d'Any a tocar de la plena ocupació

Hi havia una previsió de pràcticament plena ocupació durant el cap de setmana llarg de Cap d'Any a la Cerdanya i, per acabar d'arrodonir l'escenari, la meteorologia ha deixat noves nevades. El sector turístic de la Cerdanya espera viure un cap de setmana a ple rendiment, que ha d'esdevenir la punta d'ocupació més alta de tota la campanya de Nadal i ha de permetre a alguns establiments penjar el cartell de complet.

La nit de dimecres a dijous la Cerdanya va viure un nou episodi de nevades que ha fet augmentar els gruixos i la qualitat de la neu a les estacions d'esquí i, el que és també clau, ha deixat a la vall una capa blanca que li confereix l'ambient d'hivern que més busquen els turistes. Per això els representants del sector hoteler han avançat que durant aquest cap de setmana s'assolirà una mitjana d'ocupació del 90%, que en alguns establiments, sobretot els més propers a les pistes, significarà el ple absolut. La mitjana d'estades a la vall durant tota la campanya de Nadal, Cap d'Any i Reis és de dues nits, i les de Cap d'Any, la de dissabte i diumenge, són les que formen el paquet de reserves més demanat. Aquest escenari permet als professionals del turisme i l'hostaleria de la Cerdanya igualar les xifres de l'any passat, quan el Pirineu va viure una de les millors temporades de neu de les últimes dècades, amb nevades constants. Les ofertes dels hotels per a aquest festiu inclouen en molts casos un suplement per la revetlla, ball i, en alguns casos, barra lliure posterior. Els menús del sopar de Cap d'Any se situen al voltant de 100 euros, com el de 89 euros del Cerdanya Ecoresort de Prullans i el de 120 del Park Hotel de Puigcerdà.