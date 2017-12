Formatges del Pirineu al podi mundial

Els ramaders de la Cerdanya i l'Alt Urgell que cada matí porten la llet dels seus ramats a la Cooperativa Cadí o als seus obradors particulars per fer-ne formatges, tanquen l'any amb una gran satisfacció. La feina anònima que cada dia porten a terme els uns des de les granges munyint vaques a hores intempestives, i els altres elaborant els productes ha obtingut una de les més grans recompenses més enllà de les xifres de negoci. El concurs internacional World Cheese Awards ha distingit fins a tres productors de la Cerdanya i l'Alt Urgell: el formatge Neu del Cadí de la Cooperativa Cadí amb una medalla de bronze, el formatge Baridà de la Formatgeria Baridà de Bar amb una d'or, i el formatge Castell-Llebre de Peramola amb una de plata en les seves respectives categories.

El formatge Neu del Cadí és un producte molt especial de la Cooperativa Cadí perquè va ser creat fa dos anys per commemorar el seu centenari. Per això, des de la cooperativa han remarcat que «aquest guardó reconeix la qualitat d'un dels nostres formatges amb més personalitat i és el resultat d'una feina ben feta, on tots i cadascun dels membres de la cooperativa, clients i consumidors som una peça essencial». Neu del Cadí és un formatge tou i cremós que desprèn aromes que recorden les valls del Cadí gràcies a l'essència de tòfona i bolets, segons van explicar els seus creadors. Aquest producte es fa a partir de la llet de les 130 explotacions ramaderes de la Cerdanya i l'Alt Urgell, la qual també serveix per fer la mantega Cadí, que té segell de qualitat amb denominació d'origen protegida, i el formatge Urgèlia. Cadí va ser la primera cooperativa lletera creada a l'estat espanyol, raó per la qual ha esdevingut en l'últim segle un dels eixos vertebradors de la societat i l'economia de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Els historiadors locals apunten que és també responsable de la influència que exerceix la Seu com a ciutat sobre els pobles cerdans més occidentals com ara Lles, Martinet, Prullans o Bell-ver, els quals tenen més a prop Puigcerdà.

L'atorgament del guardó a la cooperativa ha suposat un premi a la feina en equip que executen diàriament els ramaders i els 120 treballadors de l'empresa. Al concurs hi han pres part més de 3.000 formatges d'arreu del món, els quals s'han sotmès al veredicte d'un jurat format per 200 experts. Els premis a les tres formatgeries són un grau de satisfacció al sector en el seu camí per aconseguir que la Cerdanya i l'Alt Urgell sumin el sector agroalimentari com a puntal econòmic i turístic.